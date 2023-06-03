Пригожин заявив, що Шойгу й Герасимов повинні застрелитись або їх стратять на Красній площі, - Піонтковський

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Пауза, яку зробило українське військово-політичне керівництво перед своїм вирішальним ударом, справила величезний політичний вплив на російське суспільство, на російську владу, привівши її у стан суцільної паніки. Окрім того, удари по прикордонних районах - це ефективна військова операція. І вже неважливо хто їх здійснює. Це розширює лінію фронту, змушує ту ж саму відсутню російську ППО відтягувати від театру дій. Але психологічний ефект набагато більший", - підкреслив Піонтковський.

За словами політолога, психологічний ефект також корелюється з воєнним бунтом командира ПВК Вагнера.

"Пригожин самовільно залишив Бахмут і підтвердив, що до 5 червня завершує виведення своїх військ із Бахмута. Пригожин із задоволенням очікує, як у Бахмуті буде розгромлена армія РФ, яка їх замінює. Пригожин каже, що Шойгу й Герасимов повинні будуть застрелитись або їх стратять на Красній площі. Ось у такому стані перебуває російське суспільство. А населення втікає, евакуюючись із міст та сіл Бєлгородської області. Російська влада готується до неминучого й невідворотного українського наступу ЗСУ", - зауважив Піонтковський.