Пригожин заявив, що Шойгу й Герасимов повинні застрелитись або їх стратять на Красній площі, - Піонтковський
Політолог із Вашингтону Андрій Піонтковський зазначив, що пауза перед вирішальним ударом ЗСУ, справила величезний політичний вплив на російське суспільство та владу РФ
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Пауза, яку зробило українське військово-політичне керівництво перед своїм вирішальним ударом, справила величезний політичний вплив на російське суспільство, на російську владу, привівши її у стан суцільної паніки. Окрім того, удари по прикордонних районах - це ефективна військова операція. І вже неважливо хто їх здійснює. Це розширює лінію фронту, змушує ту ж саму відсутню російську ППО відтягувати від театру дій. Але психологічний ефект набагато більший", - підкреслив Піонтковський.
За словами політолога, психологічний ефект також корелюється з воєнним бунтом командира ПВК Вагнера.
"Пригожин самовільно залишив Бахмут і підтвердив, що до 5 червня завершує виведення своїх військ із Бахмута. Пригожин із задоволенням очікує, як у Бахмуті буде розгромлена армія РФ, яка їх замінює. Пригожин каже, що Шойгу й Герасимов повинні будуть застрелитись або їх стратять на Красній площі. Ось у такому стані перебуває російське суспільство. А населення втікає, евакуюючись із міст та сіл Бєлгородської області. Російська влада готується до неминучого й невідворотного українського наступу ЗСУ", - зауважив Піонтковський.
- Уранці 1 червня Пригожин виклав відео, де заявив, що основна частина його бійців виходить у тилові райони з Бахмута.
- 2 червня Пригожин заявив, що шляхи відходу з Бахмута для його бійців були заміновані представниками міністерства оборони Росії.
- У Бахмуті російське командування перекидає сили повітряно-десантних військ на заміну вагнерівцям
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.93
Купівля 36.93Продаж 37.5
-
EUR
Купівля 39.81Продаж 40.63
- Актуальне
- Важливе