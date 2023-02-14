Пригожин заявив, що уряд РФ заборонив вербувати в'язнів через "високу ефективність ПВК"
Євген Пригожин заявив, що ПВК Вагнера відсторонили від вербування в'язнів, через те, що "ефективність угруповання дискредитує роботу деяких підрозділів на інших ділянках фронту"
Про це повідомляють російські ЗМІ.
Коментар Пригожина опублікував депутат законодавчих зборів Свердловської області В'ячеслав Вегнер.
Очільник Вагнера заявив, начебто "ефективність" ПВК ставить у "незручну ситуацію певну кількість уповноважених осіб" та "дискредитує роботу деяких підрозділів на інших ділянках фронту."
"Надто сміливі для армії та шкідливі, вони не дають відсидітися в кущах", - пояснює Пригожин.
Він також заявив, начебто "нормальне" ставлення до в'язнів дратує російську воєнну еліту.
"ПВК Вагнера використовує ув'язнених не як ув'язнених, а як рівноправних бійців, що викликає роздратування навколовоєнної еліти. Також, певна кількість навколовоєнних функціонерів вирішило, що якщо вони набиратимуть ув'язнених, то зуміють прославитися як ПВК Вагнер, - закінчив він.
- ППО України підбила Су-24, на якому засновник ПВК Вагнера Євген Пригожин нібито здійснив бойовий виліт у Бахмут та записав звернення до Зеленського.
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