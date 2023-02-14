Про це повідомляють російські ЗМІ.

Коментар Пригожина опублікував депутат законодавчих зборів Свердловської області В'ячеслав Вегнер.

Очільник Вагнера заявив, начебто "ефективність" ПВК ставить у "незручну ситуацію певну кількість уповноважених осіб" та "дискредитує роботу деяких підрозділів на інших ділянках фронту."

"Надто сміливі для армії та шкідливі, вони не дають відсидітися в кущах", - пояснює Пригожин.

Він також заявив, начебто "нормальне" ставлення до в'язнів дратує російську воєнну еліту.

"ПВК Вагнера використовує ув'язнених не як ув'язнених, а як рівноправних бійців, що викликає роздратування навколовоєнної еліти. Також, певна кількість навколовоєнних функціонерів вирішило, що якщо вони набиратимуть ув'язнених, то зуміють прославитися як ПВК Вагнер, - закінчив він.