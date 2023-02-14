Пригожин зізнався, що був засновником та керівником "фабрики тролів"
Євген Пригожин підтвердив, що створив "фабрику тролів" (також відому як "Агентство інтернет-досліджень"), що він до того неодноразово заперечував
Про це Пригожин повідомив у відповідь на колективний запит журналістів західних видань.
"Я ніколи не був просто фінансистом "Агентства інтернет-досліджень". Я його вигадав, я його створив, я ним керував тривалий час», — заявив Пригожин.
За словами Пригожина, він створив "фабрику тролів" "для захисту російського інформаційного простору від хамської агресивної пропаганди антиросійських тез із боку Заходу".
Також він визнав, що має відношення до нової "армії тролів","Кіберфронт Z", що була створена після 24 лютого:
"Так, як у мене є вільне приміщення поряд з моїм офісом, то я із задоволенням безоплатно передав його їм як штаб-квартиру".
Відзначимо, що раніше Пригожин категорично заперечував свій зв'язок з "фабрикою тролів".
- Нагадаємо, схожа ситуація була і з ПВК Вагнера. Пригожин тривалий час заперечував відношення до неї, навіть судився і вигравав провадження, але у кінці вересня визнав, що створив приватну військову компанію і вона брала активну участь у боях в "Л/ДНР".
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