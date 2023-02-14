Пригожин зізнався, що був засновником та керівником "фабрики тролів"

Про це Пригожин повідомив у відповідь на колективний запит журналістів західних видань.

"Я ніколи не був просто фінансистом "Агентства інтернет-досліджень". Я його вигадав, я його створив, я ним керував тривалий час», — заявив Пригожин.

За словами Пригожина, він створив "фабрику тролів" "для захисту російського інформаційного простору від хамської агресивної пропаганди антиросійських тез із боку Заходу".

Також він визнав, що має відношення до нової "армії тролів","Кіберфронт Z", що була створена після 24 лютого:

"Так, як у мене є вільне приміщення поряд з моїм офісом, то я із задоволенням безоплатно передав його їм як штаб-квартиру".

Відзначимо, що раніше Пригожин категорично заперечував свій зв'язок з "фабрикою тролів".