Про це заявив політолог Андрій Піонтковський в етері Еспресо.

За його словами, після повернення конгресу з канікул будуть слухання про таємні переговори сенатора Ліндсі Ґрема в Москві.

"Новий наратив: звісно, ця фаза наступу не вирішить повністю питання повного визволення окупованих територій, тому що нема авіації, - це визнає New York Times. І не тому, що українці погані. Раніше наратив був який - ми їм надали все необхідне, пам’ятаєте цю фразу? Ні, зараз кажуть - це певний переворот всередині американської адміністрації, тому що останні два місяці було повне домінування групи любителів путінської влади. Зараз вони змушені відступати, і це велика перемога української дипломатії й тих чудових українських штірліців, які видобули протоколи тих переговорів й оприлюднили їх", - наголосив політолог.