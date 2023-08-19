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Війна з Росією: хроніка
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Ексклюзив

Прихильники РФ у адміністрації Байдена вимушені відступати, і це перемога дипломатії України, - Піонтковський

19 серпня, 2023 субота
16:47
Війна з Росією Андрій Піонтковський

Останнім часом у Білому домі домінували прихильники РФ, але зараз вони відступають завдяки українській дипломатії

Про це заявив політолог Андрій Піонтковський в етері Еспресо.

За його словами, після повернення конгресу з канікул будуть слухання про таємні переговори сенатора Ліндсі Ґрема в Москві.

"Новий наратив: звісно, ця фаза наступу не вирішить повністю питання повного визволення окупованих територій, тому що нема авіації, - це визнає New York Times. І не тому, що українці погані. Раніше наратив був який - ми їм надали все необхідне, пам’ятаєте цю фразу? Ні, зараз кажуть - це певний переворот всередині американської адміністрації, тому що останні два місяці було повне домінування групи любителів путінської влади. Зараз вони змушені відступати, і це велика перемога української дипломатії й тих чудових українських штірліців, які видобули протоколи тих переговорів й оприлюднили їх", - наголосив політолог.

  • У травні Володимир Зеленський провів зустріч із американським сенатором Ліндсі Ґремом.
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