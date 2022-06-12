Прихильність російським компаніям викликає багато питань: Штайнмаєр розкритикував Шредера
Президент Німеччини Штайнмаєр піддав критиці прихильність колишнього німецького канцлера Шредера за прихильність того до російських енергетичних компаній
Про це пише DW.
"Прихильність Герхарда Шредера до російських енергетичних компаній викликала багато питань у Європі, особливо у наших східноєвропейських сусідів, а також залишила багато питань щодо нашої країни", - сказав президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєр.
Штайнмаєр очолював канцелярію канцлера Шредера з 1999 по 2005 рік, але останнім часом докладає зусиль, аби дистанціюватися колишнього високопосадовця.
"Ми йшли разом 15 років, і 17 років я йшов своїм політичним шляхом без нього. За цей час Герхард Шредер ухвалив особисті рішення, які розділили нас", - пояснив Штайнмайєр.
- Нагадаємо, за три місяці війни в Україні Німеччина збільшила імпорт із РФ на 60%.
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