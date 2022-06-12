Про це пише DW.

"Прихильність Герхарда Шредера до російських енергетичних компаній викликала багато питань у Європі, особливо у наших східноєвропейських сусідів, а також залишила багато питань щодо нашої країни", - сказав президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєр.

Штайнмаєр очолював канцелярію канцлера Шредера з 1999 по 2005 рік, але останнім часом докладає зусиль, аби дистанціюватися колишнього високопосадовця.

"Ми йшли разом 15 років, і 17 років я йшов своїм політичним шляхом без нього. За цей час Герхард Шредер ухвалив особисті рішення, які розділили нас", - пояснив Штайнмайєр.