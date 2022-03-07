Прикордонник, який 2014-го вивів з оточення 150 підлеглих, повернувся на службу
На службу в ДПСУ повернувся військовий, який у 2014 році без жодних втрат вивів з оточення російських окупантів понад 150 військових.
Про це повідомили у Державній прикордонній службі України, передає Еспресо.TV."Учасник бойових дій на сході України, полковник Держприкордонслужби. В серпні 2014 року, без жодних втрат, вивів більше 150 чоловік особового складу з оточення російського загарбника на ділянці луганського прикордонного загону. 2016 року звільнився з військової служби, а сьогодні - коли ворог знову зазіхнув на Україну повернувся у стрій прикордонників", - йдеться у повідомленні.
Військовий звернувся до російських окупантів та запросив їх у гості, аби вони сповна відчули нашу "гостинність". Він також зазначив, що вже велика кількість загарбників назавжди залишиться у нашій землі.
Крім того, за словами прикордонника, українському народу випала честь звільнити весь цивілізований світ від політики російського президента.
- Нагадаємо, прикордонники евакуювали з Миколаєва екіпаж судна з Бангладешу, в яке влучила російська ракета.
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