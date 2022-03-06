Прикордонники евакуювали з Миколаєва екіпаж судна Бангладешу, в який влучила російська ракета
6 березня з Миколаєва евакуювали 28 членів екіпажу теплохода Banglar Samriddhi під прапором Бангладешу, в який влучила ракета російських окупантів
Про це повідомила ДПСУ.
"Сьогодні з порту "Ольвія" (Миколаїв) евакуйовано 28 членів екіпажу теплоходу "Banglar Samriddhi" (прапор Бангладеш)", - зазначили прикордонники.
Російська ракета влучила в надбудову судна, унаслідок чого один член екіпажу загинув, ще двоє зазнали поранень.
Тоді Banglar Samriddhi стояв на рейді порту "Ольвія", очікуючи на завантаження й не маючи змоги вийти через обмеження ВМС РФ.
"Наразі всі евакуйовані іноземці перетнули державний кордон України в пункті пропуску "Паланка" та слідують до країни походження", - розповіли в ДПСУ.
- Нагадаємо, 2 березня в Чорному морі російський корабель атакував цивільне судно під прапором Бангладеш.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 30.17
-
EUR
Купівля 32.93Продаж 33.74
- Актуальне
- Важливе