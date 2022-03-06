Прикордонники евакуювали з Миколаєва екіпаж судна Бангладешу, в який влучила російська ракета

Про це повідомила ДПСУ.



"Сьогодні з порту "Ольвія" (Миколаїв) евакуйовано 28 членів екіпажу теплоходу "Banglar Samriddhi" (прапор Бангладеш)", - зазначили прикордонники.



Російська ракета влучила в надбудову судна, унаслідок чого один член екіпажу загинув, ще двоє зазнали поранень.



Тоді Banglar Samriddhi стояв на рейді порту "Ольвія", очікуючи на завантаження й не маючи змоги вийти через обмеження ВМС РФ.



"Наразі всі евакуйовані іноземці перетнули державний кордон України в пункті пропуску "Паланка" та слідують до країни походження", - розповіли в ДПСУ.

Нагадаємо, 2 березня в Чорному морі російський корабель атакував цивільне судно під прапором Бангладеш.

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