У Чорному морі російський корабель атакував цивільне судно під прапором Бангладеш, є загиблий

Про це повідомляє Адміністрація морських портів України в Facebook.



Атака на цивільне судно трапилась у порті Ольвія в Миколаївській області. Російський корабель завдав ракетний удар по цивільному судну Banglar Samriddhi з Бангладешу.

"За інформацією філії Ольвія, о 17:25 Banglar Samriddh, яке стоїть на рейді п. Ольвія, ВМС РФ завдано ракетного удару. Одна ракета потрапила в надбудову. На судні пожежа. Для порятунку екіпажу направлено 2 буксири", - йдеться у заяві Адміністрації морських портів України.

За інформацією Міністерства інфраструктури України, серед екіпажу торговельного судна є загиблий.