У Чорному морі російський корабель атакував цивільне судно під прапором Бангладеш, є загиблий
Корабель РФ атакував цивільне судно з Бангладешу, яке стояло на рейді в порту Чорного моря у Миколаївській області
Про це повідомляє Адміністрація морських портів України в Facebook.
Атака на цивільне судно трапилась у порті Ольвія в Миколаївській області. Російський корабель завдав ракетний удар по цивільному судну Banglar Samriddhi з Бангладешу.
"За інформацією філії Ольвія, о 17:25 Banglar Samriddh, яке стоїть на рейді п. Ольвія, ВМС РФ завдано ракетного удару. Одна ракета потрапила в надбудову. На судні пожежа. Для порятунку екіпажу направлено 2 буксири", - йдеться у заяві Адміністрації морських портів України.
За інформацією Міністерства інфраструктури України, серед екіпажу торговельного судна є загиблий.
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