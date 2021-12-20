Прикордонникам дозволили без попередження збивати безпілотники та перехоплювати управління ними
15 грудня набрали чинності зміни до Закону "Про Державну прикордонну службу України", які дозволяють прикордонникам застосовувати проти дронів-порушників зброю та спецзасоби
Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.
"Військовослужбовці Держприкордонслужби мають право застосовувати вогнепальну зброю з метою пошкодження або знищення повітряних суден, які здійснюють польоти в межах прикордонної смуги, над або поряд з нашими катерами, кораблями, суднами забезпечення, об'єктами, що охороняються, в тому числі пунктами пропуску і КПВВ, місцями дислокації прикордонних нарядів, якщо такі польоти здійснюються з порушенням встановлених правил. Водночас хочу наголосити, що в цьому випадку зброя застосовується без попередження", - зазначив Сергій Вороний, начальник управління організації прикордонної служби.
Вороний додав, що упродовж останніх років збільшується кількість випадків використання безпілотників для протиправної діяльності. Зокрема, дронами переправляють контрабанду.
Як повідомляють у ДПСУ, застосовувати зброю та спецзасоби прикордонникам дозволили зміни до Закону України "Про Державну прикордонну службу України", які днями набрали чинності. Крім того, у серпні 2021 року в Постанову Уряду "Про прикордонний режим" внесли доповнення, яким зобов'язали власників або експлуатантів безпілотників інформувати про запланований у прикордонному районі політ.
Вороний зазначив, що українські фахівці Держприкордонслужби вивчили досвід США, Ізраїлю та країн ЄС щодо застосування спецзасобів для управління та примусової посадки дронів.
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