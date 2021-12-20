Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Суспільство Прикордонникам дозволили без попередження збивати безпілотники та перехоплювати управління ними

Прикордонникам дозволили без попередження збивати безпілотники та перехоплювати управління ними

20 грудня, 2021 понедiлок
20:48
Суспільство безпілотники, контрабанда

15 грудня набрали чинності зміни до Закону "Про Державну прикордонну службу України", які дозволяють прикордонникам застосовувати проти дронів-порушників зброю та спецзасоби

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

"Військовослужбовці Держприкордонслужби мають право застосовувати вогнепальну зброю з метою пошкодження або знищення повітряних суден, які здійснюють польоти в межах прикордонної смуги, над або поряд з нашими катерами, кораблями, суднами забезпечення, об'єктами, що охороняються, в тому числі пунктами пропуску і КПВВ, місцями дислокації прикордонних нарядів, якщо такі польоти здійснюються з порушенням встановлених правил. Водночас хочу наголосити, що в цьому випадку зброя застосовується без попередження", - зазначив Сергій Вороний, начальник управління організації прикордонної служби.

Вороний додав, що упродовж останніх років збільшується кількість випадків використання безпілотників для протиправної діяльності. Зокрема, дронами переправляють контрабанду.

Як повідомляють у ДПСУ, застосовувати зброю та спецзасоби прикордонникам дозволили зміни до Закону України "Про Державну прикордонну службу України", які днями набрали чинності. Крім того, у серпні 2021 року в Постанову Уряду "Про прикордонний режим" внесли доповнення, яким зобов'язали власників або експлуатантів безпілотників інформувати про запланований у прикордонному районі політ.

Вороний зазначив, що українські фахівці Держприкордонслужби вивчили досвід США, Ізраїлю та країн ЄС щодо застосування спецзасобів для управління та примусової посадки дронів.
 


Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Новини
ДПСУ
прикордонники
дрони
безпілотники
прикордонна служба
Читайте також:
Порошенко
20 грудня, 2021 понедiлок
Порошенку підписали підозру в державній зраді, - Турчинов
Олена Пєх
20 грудня, 2021 понедiлок
Українка Олена Пєх, яку утримують у полоні бойовики "ДНР", перебуває у критичному стані
19 грудня, 2021 неділя
Байден дав Білому дому "чотири тижні" на втихомирення Росії, - CNN
Київ
+0
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 27.14
    Купівля 27.14
    Продаж 27.37
  • EUR
    Купівля 30.5
    Продаж 30.94
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, понедiлок
20 грудня
23:19
Вимоги РФ до НАТО і США: Держдеп анонсував спільний з партнерами і союзниками перелік "занепокоєнь" діями Кремля
23:07
Леонід Кожара
Вбивство колишнього керівника "Інтера" Старицького: підозрюваний ексміністр Кожара вийшов із СІЗО після внесення застави
22:56
Юрій Щербак
Юрій Щербак. Виступ на церемонії вручення ордену Капітули “Ї”
22:53
Юлія Тимошенко
"Безумовно, суди неправосудні, вони залежні": Тимошенко дала Порошенку поради в зв'язку з оголошенням підозри
22:46
Російські хакери
РФ готує кібератаки на українські держустанови та енергосистему, - NYT
22:15
Зеленський
Зеленський обговорив безпекову ситуацію на українському кордоні з президентом Фінляндії
22:09
Ексклюзив
Зеленський боїться, що Порошенко збере протести проти референдуму про повернення Україні ОРДЛО на федеральних правах, - екснардеп Уколов
22:00
МН17 суд
Справа MH17: прокурори заявили, що "Бук" привезли з РФ напередодні збиття літака, і назвали обвинувачених винними у вбивстві
21:25
Підозру підписувала не Венедіктова, всі розуміють, що це політичні репресії, - адвокат Порошенка Головань
21:20
Філіппе Коутіньо
"Барселона" склала список з футболістів на продаж, туди потрапили п'ять гравців
21:09
Гаррі Поттер
HBO випустила повноцінний трейлер спецепізоду "Гаррі Поттера" до 20-річчя першого фільму
21:08
ОПУ
"Рішення суду не остаточне": ОПУ про блокування конкурсу на керівника САП
20:51
Андрій Шевченко
Ситуація у таблиці не така погана, - Шевченко знайшов позитив після чотирьох поспіль поразок у Серії А
20:30
"Розраховують, що на свята суспільство не зреагує": адвокат Новіков назвав підозру Порошенку "олів'єгейтом" і спробою підпорядкувати ОГП
20:23
Ексклюзив
Кушнірук
Аграрії закладають більшу ціну, щоб мати кошти на посівну і не припинити діяльність, - економіст Кушнірук про подорожчання круп
19:59
Тарас Качараба
Футболіст збірної України зацікавив німецькі топ-клуби
19:52
Російські військові
В ОРДЛО постійно перебуває від 600 до 800 російських офіцерів та генералів, - розвідка
19:34
Омікрон
Є чіткі докази, що штам "Омікрон" поширюється набагато швидше та заражає вакцинованих, - ВООЗ
19:13
Ексклюзив
"Щоб Зеленський міг зробити відосик на новорічне привітання": Ємець назвав підозру Порошенку методами диктатури
19:00
Люблінський трикутник
Зеленський, Дуда та Наусєда зустрілися на Франківщині: обговорили агресію РФ і міграційну кризу
18:55
Кримськотатарський телеканал ATR може припинити мовлення на окупований Крим через недофінансування, - Денісова
18:55
Джейк Пол
Блогер кинув виклик найкращому боксеру світу
18:25
сніг
У Києві випав сніг: місто скували затори, на вулицях працює близько 300 авто спецтехніки
18:21
ОАСК
Конкурс на керівника САП заблоковано: ОАСК скасував порядок роботи конкурсної комісії
18:15
Ексклюзив
вугілля
"Йшлося про купівлю вугілля в українських підприємств без запитів через "Л/ДНР": експерт назвав підозру Порошенку "більше політичною, ніж юридичною
18:08
Швейцарія
Швейцарія ввела нові санкції проти Білорусі: список
18:02
Віталій Миколенко (на передньому плані)
"Динамо" і англійський клуб домовились про трансфер українця Миколенка
17:59
закон про ЗМІ у Польщі
В ЄС висловили занепокоєння оновленим законом про ЗМІ у Польщі
17:49
Вакцина
Регулятор ЄС схвалив вакцину Novavax проти COVID-19
17:45
ООС ЗСУ
День у зоні ООС: з боку України - двоє травмованих вибухом військових, росіяни тричі порушили режим тиші
17:42
NAVI
Українська команда NAVI перемогла росіян і тріумфувала на престижному кіберспортивному турнірі
17:31
Сергій Курченко
Суд дозволив заочне розслідування щодо Курченка
17:24
Інкерманське водоймище
Було джерелом чистої води і місцем відпочинку: окупанти завалюють сміттям Інкерманське водоймище
17:18
пластик пакет
Захист довкілля: уряд затвердив мінімальні роздрібні ціни на пластикові пакети
17:15
Маттейс Де Лігт
Один з найдорожчих захисників світу вирішив втекти з "Ювентуса" через ганебний сезон
17:10
Європейська Солідарність
Заява партії "Європейська Солідарність"
16:54
прапор України гроші
Держстат покращив оцінку зростання ВВП у третьому кварталі 2021 року
16:53
Габріель Боріч
Кандидат лівих Габріель Боріч переміг на президентських виборах у Чилі
16:50
За твором Лесі Українки: з'явився новий трейлер мультфільму "Мавка. Лісова пісня", названо дату виходу в кінопрокат
16:47
Ексклюзив
ОПУ
Банкова прагне прив'язати Порошенка до Медведчука, - політолог про підозру п'ятому президенту
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV