Прикордонники допоможуть потрапити додому українцям, які рятувалися від війни у РФ чи Білорусі, навіть через зачинені пункти пропуску, - речник ДПСУ
Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, прокоментував чутки про можливість перетину українсько-російського кордону через перехід Юнаківка-Суджа в Сумській області біженців з України
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Пункти пропуску на кордонах з Росією та Білоруссю, а також кордон з Молдовою на Придністровському сегменті рішенням уряду України зачинені. Там не здійснюється оформлення громадян та транспортних засобів",- зауважив Демченко.
За його словами, якщо громадяни України, на цих напрямках, будуть повертатися в Україну, то прикордонники, навіть у зачинених пунктах пропуску, забезпечать всім необхідним, щоб люди потрапили на батьківщину.
"Можливо вони рятувалися від війни й були вимушені потрапити на територію Росії або Білорусі. Був випадок, коли молоду дівчину з Криму пропустили на територію України в одному з пунктів пропуску, який функціонує. Дівчина пояснила, що була змушена набути надумане громадянство на тимчасово окупованій території. Оскільки вона народилася в Україні, то ми її пропустили по свідоцтву про народження", - пояснив Демченко.
- Масове повернення українців додому продовжується. Так, за даними прикордонників, лише минулої доби, 6 вересня, до країни в'їхали загалом майже 36 тисяч людей, з яких понад 32 тисячі – українці
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