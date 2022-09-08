Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Пункти пропуску на кордонах з Росією та Білоруссю, а також кордон з Молдовою на Придністровському сегменті рішенням уряду України зачинені. Там не здійснюється оформлення громадян та транспортних засобів",- зауважив Демченко.

За його словами, якщо громадяни України, на цих напрямках, будуть повертатися в Україну, то прикордонники, навіть у зачинених пунктах пропуску, забезпечать всім необхідним, щоб люди потрапили на батьківщину.

"Можливо вони рятувалися від війни й були вимушені потрапити на територію Росії або Білорусі. Був випадок, коли молоду дівчину з Криму пропустили на територію України в одному з пунктів пропуску, який функціонує. Дівчина пояснила, що була змушена набути надумане громадянство на тимчасово окупованій території. Оскільки вона народилася в Україні, то ми її пропустили по свідоцтву про народження", - пояснив Демченко.

Масове повернення українців додому продовжується. Так, за даними прикордонників, лише минулої доби, 6 вересня, до країни в'їхали загалом майже 36 тисяч людей, з яких понад 32 тисячі – українці

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