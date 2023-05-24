Прикордонники ліквідували групу російських штурмовиків на Луганщині

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

"Учора на Луганщині прикордонники тричі вступали в бій з окупантами. Ворог двічі намагався прорвати рубіж оборони вдень та один раз вночі. Завдяки аеророзвідці та тепловізорам наші бійці своєчасно викривали малі піхотні групи загарбників. Як тільки противник зʼявлявся на горизонті, він зустрічався віч-на-віч зі смертельним вогнем. Стрілецькі бої змусили ворога відступити", - пишуть прикордонники.

У ДПСУ відзвітували, що ліквідовано щонайменше 4 російських штурмовиків. Втрати загарбників ще розвідуються.