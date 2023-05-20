На Луганщині партизани вчиняють диверсії на залізниці

Про це розповів начальник Сєверодонецької районної військової адміністрації Роман Власенко в ефірі телемарафону.

"Партизанських рух є, можливо, не такий активний, як би нам хотілося. Але були випадки підриву залізничних колій, є випадки розповсюдження агітаційних матеріалів, тролінгу окупаційної влади і російських військових написами та прапорами, і головне - це інформування ЗСУ про пересування і місця розташування підрозділів, військової техніки, складів окупаційної армії", - сказав Власенко.

За словами посадовця, на Луганщині росіяни проводять мобілізацію, а також - призовну кампанію, під час якої намагаються залучати до співпраці українську молодь.

Крім того, у людей в окупації не вистачає грошей на продукти, є проблеми з працевлаштуванням.