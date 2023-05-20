На Луганщині партизани вчиняють диверсії на залізниці
На тимчасово окупованих росіянами територіях Луганщини партизани підривають залізничні колії та розповсюджують агітаційні матеріали
Про це розповів начальник Сєверодонецької районної військової адміністрації Роман Власенко в ефірі телемарафону.
"Партизанських рух є, можливо, не такий активний, як би нам хотілося. Але були випадки підриву залізничних колій, є випадки розповсюдження агітаційних матеріалів, тролінгу окупаційної влади і російських військових написами та прапорами, і головне - це інформування ЗСУ про пересування і місця розташування підрозділів, військової техніки, складів окупаційної армії", - сказав Власенко.
За словами посадовця, на Луганщині росіяни проводять мобілізацію, а також - призовну кампанію, під час якої намагаються залучати до співпраці українську молодь.
Крім того, у людей в окупації не вистачає грошей на продукти, є проблеми з працевлаштуванням.
- Росіяни продовжують розміщувати особовий склад у школах на тимчасово окупованих територіях України. Один із таких сховків знайшли партизани на Донеччині.
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