Прикордонники Луганського загону затримали чоловіка, який планував диверсію на мосту

Про це повідомив пресцентр Держприкордонслужби у Facebook.



"Прикордонники спільно з представниками військової контррозвідки СБУ здійснили обшук місця проживання диверсанта. В ході обшуку у чоловіка виявили велику кількість вибухівки, бікфордовий шнур, набої та гранати з маркуванням РФ", - йдеться у повідомленні.



Чоловіка передали Нацполіції, його особа та склад правопорушення з’ясовуються.

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