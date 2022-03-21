Прикордонники Луганського загону затримали чоловіка, який планував диверсію на мосту
На Донбасі прикордонники затримали чоловіка, який планував здійснити диверсію на одному із мостів
Про це повідомив пресцентр Держприкордонслужби у Facebook.
"Прикордонники спільно з представниками військової контррозвідки СБУ здійснили обшук місця проживання диверсанта. В ході обшуку у чоловіка виявили велику кількість вибухівки, бікфордовий шнур, набої та гранати з маркуванням РФ", - йдеться у повідомленні.
Чоловіка передали Нацполіції, його особа та склад правопорушення з’ясовуються.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.98
-
EUR
Купівля 32.51Продаж 33.33
- Актуальне
- Важливе