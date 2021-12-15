Прикордонники "розвернули" росіянина, який назвався ексагентом ФСБ і ГРУ РФ та виявив намір співпрацювати зі спецслужбами України

Про це повідомляє у Telegram пресслужба МВС.



"В Борисполі відмовили у пропуску росіянину, який намагався вдавати агента спецслужб. Іноземець прибув до столичного аеропорту рейсом з Абу-Дабі. На контроль він надав паспортний документ на ім'я 45-річного громадянина РФ, проте запевняв, що це паспорт-прикриття", - йдеться у повідомленні.



Іноземець заявив, що чекав на отримання звання "Героя Росії", але спецслужби РФ не оформили йому нагороду.



"Чоловік зізнався: за його плечима - кілька років служби в ФСБ і ГРУ Росії, працював у "команді Путіна", і чекав на свою заслужену й обіцяну нагороду - медаль "героя Росії". Та його обманули, почали здійснювати атаки. Тож він вирішив, що вихід один - просити допомоги в українських спецслужб", - розповіли в МВС.