Прикордонники спільно з бійцями ЗСУ зупинили ворожу колону на Харківщині
Українські захисники вийшли з бою без втрат
Про це повідомили в Державній прикордонній службі України, передає Еспресо.TV.
"Протитанковий розрахунок прикордонників виявив рух ворожої колони в населений пункт на Харківщині. Щоб не допустити потрапляння ворожих сил в село, військовослужбовці Держприкордонслужби влучним пострілом знищили броньований автомобіль "Тигр", що їхав на чолі колони", – йдеться в повідомленні.
Вороги відкрили вогонь по позиціях прикордонників, але завдяки допомозі військовослужбовців Збройних сил України противник мусив утікати.
Окрім підбитого "Тигра", ворог має втрати також у самохідній артилерії.
"На відміну від орків, українські захисники з бою вийшли без втрат", – додали у ДПСУ.
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