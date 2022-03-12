Прикордонники спільно з бійцями ЗСУ зупинили ворожу колону на Харківщині

Про це повідомили в Державній прикордонній службі України, передає Еспресо.TV.

"Протитанковий розрахунок прикордонників виявив рух ворожої колони в населений пункт на Харківщині. Щоб не допустити потрапляння ворожих сил в село, військовослужбовці Держприкордонслужби влучним пострілом знищили броньований автомобіль "Тигр", що їхав на чолі колони", – йдеться в повідомленні.

Вороги відкрили вогонь по позиціях прикордонників, але завдяки допомозі військовослужбовців Збройних сил України противник мусив утікати.

Окрім підбитого "Тигра", ворог має втрати також у самохідній артилерії.

"На відміну від орків, українські захисники з бою вийшли без втрат", – додали у ДПСУ.

Нагадаємо, безпілотник Байрактар ліквідував важливий військовий об'єкт російських військ.

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