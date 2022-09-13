Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.

Полонений російський артилерист 2001 року народження розповів, що його кинули співслужбовці, коли тікали після наступу Сил оборони України.

Від початку березня окупант періодично обстрілював українські населені пункти, зокрема, Чугуїв, Печеніги та Коробочкине у Харківській області. Проте 11 вересня Сили оборони України розбили ворожий дивізіон та змусили окупантів тікати. А покинутий загарбник потрапив у полон.

Окрім того, на Харківщині в полон прикордонників потрапили двоє "мобілізованих" мешканців Луганщини, які воювали на боці Російської Федерації. Чоловіки самі здалися в полон під Куп’янськом. Свої дії пояснили тим, що в них "зворотної дороги немає, є дорога тільки в один кінець".

Українські прикордонники показали, як зачищають звільнений від російської армії Вовчанськ, що на Харківщині.

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