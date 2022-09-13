Про це повідомила Державна прикордонна служба України у фейсбуці.

"Вовчанськ вдома. Прикордонники прибрали залишки непотрібу. Слава Україні!", - ідеться в повідомленні.

12 вересня полк спецпризначення "Азов" повідомив про звільнення Вовчанська та зачистку північного сходу Харківської області від військових РФ.

Нещодавно російські військові оголосили Вовчанськ "столицею" тимчасово окупованої території Харківщини замість Куп'янська. Про втечу туди росіян повідомив колаборант Євген Євтушенко.

Зазначимо, місто розташоване на півночі Харківської області, зовсім близько до державного кордону України з РФ. А саме у лісостеповій зоні на берегах річки Вовча, яка через 6 км впадає до річки Сіверський Донець.

Додамо, Вовчанськ був під окупацією російських військ з початку повномасштабного вторгнення РФ.

У звільненому селі Залізничне Харківської області знайшли тіла чотирьох закатованих цивільних.

12 вересня стало відомо, що українські війська звільнили чотири населених пункти - Тернова, Варварівка, Ізбицьке, Стариця - та взяли під контроль наш кордон.

У селі Тернова підняли український прапор.

Військові 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого показали звільнене від окупантів село Чкаловське на Харківщині.