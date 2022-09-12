У селі Тернова, що на кордоні з Росією, підняли український прапор
ЗСУ вийшли на кордон із Росією у Харківській області в районі села Тернова і підняли там український прапор
Відео бійця з 14-ї окремої механізованої бригади, який встановлює прапор у селі, опублікував глава Офісу президента України Андрій Єрмак.
- Раніше повідомлялося, що ЗСУ звільнили чотири населені пункти Харківщини.
- За повідомленням ОК Південь 12 вересня, ЗСУ за два тижні відбили в окупантів 500 кв. км території Херсонщини.
- Військовий експерт Риженко в ефірі Еспресо повідомив, що поранені росіяни на правому березі Дніпра на Херсонщині помирають через проблеми з логістикою.
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