Про це повідомляє ДПСУ.

Стало відомо, що на Київщині під час перевірки документів на блок-посту було затримано іноземця, у якого прикордонники знайшли символіку спецназу РФ.

Крім того, у ході зʼясування особи підозрюваного виявилося, що у чоловіка заборона на вʼїзд на територію України на три роки. Попри це порушник не покинув країну.

Також в особистих речах правопорушника виявили ніж, компас та записи в блокноті з контактами громадян РФ. У чоловіка також була довідка з органу позбавлення волі про судимість та відбування покарання на території Росії.



Нагадаємо, 19 травня на Вінниччині суд визнав винними двох молодиків, які намагалися підкупити прикордонників та незаконно покинути територію України

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb