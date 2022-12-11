Прикордонники зустріли Вифлеємський вогонь миру
У неділю, 11 грудня, у пункті пропуску "Малий Березний" відбулася традиційна передача Вифлеємського вогню миру
Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.
Безпосередньо на державній межі запалили свічки та лампадки від вогню, доставленого скаутами з Відня до словацького пункту пропуску "Убля". На території України їх зустрічали пластуни.
"Цьогоріч ми особливо чекали на прибуття Вифлеємського вогню в Україну. Для нас велика радість та честь сприяти поширенню священного вогню територією нашої держави. Щиро віримо, що він принесе мир та Божу благодать нашій країні", - зазначив заступник начальника загону Юрій Безкостюк.
Як повідомляється: пластуни повезли Вифлеємський вогонь територією України, а військовий капелан Чопського прикодонного загону доставив священний вогонь у каплицю святого Спиридона Триміфунтського, звідки його поширять по прикордонних підрозділах.
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