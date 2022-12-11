Українські полярники зі станції "Академік Вернадський" показали новонароджених пінгвінят
Полярники з української антарктичної станції "Академік Вернадський" показали фото новонароджених пташенят пінгвінів
Про це Національний антарктичний науковий центр повідомляє у facebook.
Відомо, що днями на острові Галіндез, де розташована українська станція "Академік Вернадський", вилупилося перше пташеня субантарктичного пінгвіна.
"Відтак тут почався справжній пінгві-бум, малюки постійно з’являються на світ. Ось в цій родині на фото, приміром, уже двійко дітлахів (субантарктичні пінгвіни зазвичай відкладають 2 яйця)", - зазначили в НАНЦ.
Полярники сподіваються, що милі кадри від біолога 27-ї УАЕ Сергія Глотова дозволять українцям трохи відволіктися від нинішньої складної реальності.
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"Пам'ятаймо, що життя триває і наша Перемога вже зовсім близько", - зазначили науковці.
"Щиро вдячні кожному захиснику та захисниці України, що й далі можемо виконувати нашу антарктичну місію та ділитися її чудовими моментами", - наголосили в НАНЦ.
- У вересні біля "Академіка Вернадського" народилися перші в цьому сезоні дитинчата тюленів.
- 9 грудня повідомлялося, що поблизу української станції "Вернадський" вилупилось перше пінгвіненя.
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