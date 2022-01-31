"Пріоритет - швидко досягти деескалації": Франція попередила РФ про серйозні наслідки у разі вторгнення до України
Постійний представник Франції при ООН Франсуа Делатр закликав Росію провести деескалацію щодо України
Про це він сказав під час засідання Радбезу ООН, передає Еспресо.TV.
"Ситуація на кордоні України викликає серйозне занепокоєення у Франції. Накопичення військових сил на кордонах суверенної держави є потенційним конфліктом і вказує на негативні наміри Росії, зокрема через те, що країна порушувала територіальну цілісність України в минулому. Франція підтверджує свою повну підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в рамках її міжнародно визнаних кордонів і закликає Росію провести деескалацію", - заявив дипломат.
Він також закликав РФ також взяти конструктивну участь у діалозі.
"Пріоритет - швидко досягти деескалації. Це засідання Радбезу має підтримати досягнення цієї цілі. Франція підтримує усі зусилля в рамах цього діалогу з використанням усіх платформ. Ми сподіваємось, що всі європейці будуть залучені до цієї роботи. Франція в рамках "нормандського" формату буде підтримувати повне дотримання положень Мінських угод та припинення вогню. Ми будемо активізувати зусилля в рамках цієї роботи під час зустрічі в Берліні", - сказав Делатр.
Дипломат нагадав, що головний принцип європейської безпеки закладений у статуті ООН та в установчих документах ОБСЄ.
"Це стосується, зокрема непорушності кордонів, невикористання військових сил для зміни цих кордонів. Це не предметом переговорів та перегляду. Думки про сфери впливу не мають місця у 21 столітті. Якщо Росія вибере не дотримуватися норм міжнародного права відповідь буде консолідованою і рушучою. Це матиме дуже серйозні нгаслідки для Росії. Європейці координують відповідні заходи і будуть готові відреагувати", - додав він.
Делатр сказав, що буде, якщо буде обраний шлях переговорів і діалогу.
"ЄС готовий розвивати свої стосунки з Росією на основі об'єднаної тривалої стратегії. Франція виявляє солідарність з українським народом і урядом. З нашими партнерами ми будемо продовжувати надавати підтримку Україні, зокрема в підтримці реформ", - підсумував дипломат.
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