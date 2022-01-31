"Пріоритет - швидко досягти деескалації": Франція попередила РФ про серйозні наслідки у разі вторгнення до України

Про це він сказав під час засідання Радбезу ООН, передає Еспресо.TV.



"Ситуація на кордоні України викликає серйозне занепокоєення у Франції. Накопичення військових сил на кордонах суверенної держави є потенційним конфліктом і вказує на негативні наміри Росії, зокрема через те, що країна порушувала територіальну цілісність України в минулому. Франція підтверджує свою повну підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в рамках її міжнародно визнаних кордонів і закликає Росію провести деескалацію", - заявив дипломат.



Він також закликав РФ також взяти конструктивну участь у діалозі.



"Пріоритет - швидко досягти деескалації. Це засідання Радбезу має підтримати досягнення цієї цілі. Франція підтримує усі зусилля в рамах цього діалогу з використанням усіх платформ. Ми сподіваємось, що всі європейці будуть залучені до цієї роботи. Франція в рамках "нормандського" формату буде підтримувати повне дотримання положень Мінських угод та припинення вогню. Ми будемо активізувати зусилля в рамках цієї роботи під час зустрічі в Берліні", - сказав Делатр.



Дипломат нагадав, що головний принцип європейської безпеки закладений у статуті ООН та в установчих документах ОБСЄ.



"Це стосується, зокрема непорушності кордонів, невикористання військових сил для зміни цих кордонів. Це не предметом переговорів та перегляду. Думки про сфери впливу не мають місця у 21 столітті. Якщо Росія вибере не дотримуватися норм міжнародного права відповідь буде консолідованою і рушучою. Це матиме дуже серйозні нгаслідки для Росії. Європейці координують відповідні заходи і будуть готові відреагувати", - додав він.



Делатр сказав, що буде, якщо буде обраний шлях переговорів і діалогу.



"ЄС готовий розвивати свої стосунки з Росією на основі об'єднаної тривалої стратегії. Франція виявляє солідарність з українським народом і урядом. З нашими партнерами ми будемо продовжувати надавати підтримку Україні, зокрема в підтримці реформ", - підсумував дипломат.

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