Присвятив відео загиблому побратиму: український авіатор показав, як виглядає бойова робота винищувача МіГ-29
Повітряні сили України показали відео бойової роботи винищувача МіГ-29, яке зняв і змонтував пілот ЗСУ, присвятивши його загиблому побратиму
Відео опублікувала пресслужба командування Повітряних сил ЗСУ.
"Іван присвячує це відео своєму полеглому побратиму Євгену Лисенку, який героїчно загинув у повітряному бою з російськими окупантами 9 березня", - йдеться у повідомленні.
На відео зафіксовано кадри вильотів винищувача та бойової роботи по позиціях ворога різними типами ракет, в тому числі, як підтвердили УП в пресслужбі ПС ЗСУ, - американських протирадіолокаційних ракет HARM.
- Нагадаємо, у Словаччині відбувся останній політ МіГ-29, які можуть передати Україні
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.5
Купівля 39.5Продаж 40.29
-
EUR
Купівля 39.42Продаж 40.42
- Актуальне
- Важливе