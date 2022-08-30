Присвятив відео загиблому побратиму: український авіатор показав, як виглядає бойова робота винищувача МіГ-29

Відео опублікувала пресслужба командування Повітряних сил ЗСУ.

"Іван присвячує це відео своєму полеглому побратиму Євгену Лисенку, який героїчно загинув у повітряному бою з російськими окупантами 9 березня", - йдеться у повідомленні.

На відео зафіксовано кадри вильотів винищувача та бойової роботи по позиціях ворога різними типами ракет, в тому числі, як підтвердили УП в пресслужбі ПС ЗСУ, - американських протирадіолокаційних ракет HARM.

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