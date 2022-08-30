У Словаччині відбувся останній політ МіГ-29, які можуть передати Україні
На військово-повітряній базі Малацки-Кучина у Словаччині в неділю відбувся останній проліт винищувачів МіГ-29, від яких повітряні сили країни відмовляються через тривалий термін експлуатації – і які можуть передати Україні
Про це повідомляє "Європейська правда", з посиланням на Facebook Повітряні сили Словаччини.
"Прощавайте, наші МіГи. Весь аеропорт замовк… Всі чекали на прибуття наших МіГ-29.. І момент настав. Наші красуні приїхали. У багатьох на очах були сльози. Багато хто плакав. Ви назавжди залишитеся в наших серцях", – йдеться в повідомленні.
- Ще у липні прем'єр-міністр Словаччини Едуард Гегер припустив, що країна може передати Україні свої винищувачі МіГ-29 і танки радянського виробництва, але відмовився розкривати подробиці цих дискусій.
- А кілька днів тому Словаччина підписала угоду, згідно з якою країни-члени НАТО Чехія та Польща охоронятимуть її небо, оскільки Братислава виводить з експлуатації свої радянські МіГ-29, що потенційно дозволяє їх передачу Україні.
- Словаччина вже передала Україні систему ППО С-300, військові вертольоти серії Мі, самохідні гаубиці та реактивні системи залпового вогню "Град". Минулого тижня вона заявила, що надішле 30 гусеничних бойових машин піхоти.
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