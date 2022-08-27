Словаччина розглядає можливість відправлення літаків МіГ-29 в Україну
Словаччина підписала угоду, згідно з якою країни-члени НАТО Чехія та Польща охоронятимуть її небо з огляду на те, що Братислава виводить з експлуатації винищувачі МіГ-29
Про це повідомило видання Reuters.
Потенційно це дозволяє передачу літаків радянського виробництва Україні.
Міністр оборони Словаччини Ярослав Надь заявив журналістам, що Братислава готова відправити літаки в Україну, але домовленості ще не досягнуто.
"Є політична воля, і є сенс допомогти тим, хто потребує допомоги", - сказав Надь.
"Ця можливість розглядається, і як тільки буде досягнуто домовленості, ми повідомимо вам", - додав він.
- 13 серпня міністр оборони Словаччини Ярослав Надя зазначив, що країна відправить до України винищувачі МіГ-29 у вересні, а їхня вартість обчислюється сотнями мільйонів євро.
- 23 серпня стало відомо, що Словаччина продовжуватиме надавати Україні економічну та військову підтримку, зокрема, передасть 30 бойових машин піхоти.
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.46
Купівля 39.46Продаж 40.32
-
EUR
Купівля 39.41Продаж 40.45
- Актуальне
- Важливе