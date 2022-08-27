Словаччина розглядає можливість відправлення літаків МіГ-29 в Україну

Про це повідомило видання Reuters.

Потенційно це дозволяє передачу літаків радянського виробництва Україні.

Міністр оборони Словаччини Ярослав Надь заявив журналістам, що Братислава готова відправити літаки в Україну, але домовленості ще не досягнуто.

"Є політична воля, і є сенс допомогти тим, хто потребує допомоги", - сказав Надь.

"Ця можливість розглядається, і як тільки буде досягнуто домовленості, ми повідомимо вам", - додав він.

13 серпня міністр оборони Словаччини Ярослав Надя зазначив, що країна відправить до України винищувачі МіГ-29 у вересні, а їхня вартість обчислюється сотнями мільйонів євро.

23 серпня стало відомо, що Словаччина продовжуватиме надавати Україні економічну та військову підтримку, зокрема, передасть 30 бойових машин піхоти.

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