Словаччина відправить до України винищувачі МіГ-29 у вересні
Міністр оборони Словаччини Ярослав Надя зазначив, що крана відправить до України винищувачі МіГ-29 у вересні, а їхня вартість обчислюється сотнями мільйонів євро
Про це заявляють на телеканалі Visegrád 24 з посиланням на міністра оборони Словаччини.
Зазначається, що Словаччина передасть Україні власні винищувачі МіГ-29 у вересні. Кількість переданих у перспективі літаків не повідомляється.
Словаччина має отримати за них гроші від ЄС чи військову техніку від НАТО.
Також Словаччина, Польща та Чехія ухвалили рішення про запуск програми з розширення виробництва артилерійських систем, боєприпасів та іншої військової техніки для України – міністр оборони Данії Мортен Бодсков.
Відомо, що з початком повномасштабного вторгнення Росії до України у Словаччині виникли проблеми з ремонтом винищувачів МІГ-29 російського виробництва. Тому наприкінці серпня Міноборони остаточно приземлив ці машини. Міноборони зараз шукає вихід по монетизації винищувачів. Ярослав Наді оцінює вартість 30-річних літаків у 300 мільйонів євро. Він веде переговори щодо викупу зі своїми союзниками.
Інтерес Словаччини полягає у тому, щоб ці літаки йшли в Україну. Тому можливим є також сценарій, коли Словаччина надасть Україні літаки, а від іншої країни отримає відповідну вартість, необхідну для оборони.
- 27 червня ЗМІ повідомили, що військово-повітряні сили Чехії захищатимуть повітряний простір Словаччини з вересня 2022 року і щонайменше до кінця 2023 року.
- 25 липня у Словаччині заявили, що країна готова передати Україні свої винищувачі МіГ-29. Разом з тим у Словаччині наголошували, що не можуть передати необхідні Україні літаки без отримання за них грошей.
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