Словаччина передасть Україні 30 бойових машин піхоти

Про це повідомила президентка Словаччини Зузана Чапутова під час саміту Кримської платформи 23 серпня 2022 року.

Як йдеться у повідомленні, Словаччина у якості військової підтримки Україні надасть 30 БМП українській армії.

"Наша країна разом із партнерами в ЄС, НАТО не зупиниться, ми продовжуватимемо надавати Україні політичну та гуманітарну допомогу, а також економічну та військову підтримку, зокрема, передаємо 30 бойових машин піхоти, про що ми оголосили сьогодні. Ми також маємо на меті підвищити вартість для російського режиму проведення своїх дій, ми маємо зменшити їх можливості продовжувати війну", - сказала Чапутова.

Президент Польщі Дуда запевнив українців, що Польща є тимчасовим прихистком для багатьох українців і Україна може цілком розраховувати на підтримку поляків.

Премʼєр-міністр Ірландії Міхал Мартін заявив, що країна підтримує право України на вступ у Європейський Союз.

Премʼєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон переконаний, що цивілізований світ повинен надавати Україні військову підтримку, поки країна-агресорка Російська Федерація не забере свої війська з української землі.

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