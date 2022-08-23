Ірландія підтримує право України на вступ у Євросоюз, - премʼєр-міністр Міхал Мартін

Політик поділився деталями під час Кримської платформи, яка транслювалася в етері телеканалу "Еспресо".

"Ірландія підтримує українське право на вступ у Європейський Союз. Ми підтримуватимемо український поступ на кожному етапі. Пане президенте Зеленський, за всіх обставин я підтримувати й допомагатиму вашій країні", - зазначив Мартін.

Політик додав, що світ не буде ігнорувати зухвале нехтування Росією міжнародного права.

"Цивілізований світ і далі підтримує Україну. Український народ мужньо боронить свою землю. Росія шантажує світ харчовим та енергетичним голодом, але це не матиме успіху. Ми шануємо територіальну цілісність. Незастосування сили - це не просто європейські засади, це основа міжнародного права. І зухвале нехтування цього закону й цих правил Росією є нестерпним для всього світу. Ми не можемо з цим миритися", - зауважив Міхал Мартін.

23 червня глави держав та урядів Європейського Союзу ухвалили рішення про надання Україні статусу країни-кандидата на входження до ЄС.

22 липня спікер Верховної ради України Руслан Стефанчук заявив про ухвалення до кінця року необхідних законів, які пришвидшать початок перемовин про вступ України до ЄС.

21 серпня віцепрем'єр-міністерка з питань євроінтеграції України повідомила, що Україна майже на 70% виконала свої зобов'язання за Угодою про асоціацію з ЄС.

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