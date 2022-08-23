Ірландія підтримує право України на вступ у Євросоюз, - премʼєр-міністр Міхал Мартін
Премʼєр-міністр Ірландії Міхал Мартін заявив, що країна підтримує право України на вступ у Європейський Союз
Політик поділився деталями під час Кримської платформи, яка транслювалася в етері телеканалу "Еспресо".
"Ірландія підтримує українське право на вступ у Європейський Союз. Ми підтримуватимемо український поступ на кожному етапі. Пане президенте Зеленський, за всіх обставин я підтримувати й допомагатиму вашій країні", - зазначив Мартін.
Політик додав, що світ не буде ігнорувати зухвале нехтування Росією міжнародного права.
"Цивілізований світ і далі підтримує Україну. Український народ мужньо боронить свою землю. Росія шантажує світ харчовим та енергетичним голодом, але це не матиме успіху. Ми шануємо територіальну цілісність. Незастосування сили - це не просто європейські засади, це основа міжнародного права. І зухвале нехтування цього закону й цих правил Росією є нестерпним для всього світу. Ми не можемо з цим миритися", - зауважив Міхал Мартін.
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