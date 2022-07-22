Про це спікер Верховної ради інформує у телеграмі.

"До кінця року Парламент ухвалить необхідні закони, потрібні для старту переговорів про вступ до Євросоюзу. Основна активність по євроінтеграційному трекові у сесійній залі розпочнеться у вересні. Ми чітко знаємо, як нам виконати ті сім вимог, які отримала Україна майже місяць тому", - заявив Стефанчук.

Він також наголосив, що Верховна Рада України займається підготовкою необхідного переліку законопроєктів. Зокрема мова йде про реформу Конституційного Суду, згідно з якою запровадять конкурсну систему добору.

Крім того, уряд планує інтегрувати міжнародні стандарти у питанні боротьби з відмиванням коштів та внести зміни у закон про олігархів.

"Якість — на першому місці. Дієвість — йде слідом. Реформи на папері нікому не потрібні", - додав спікер Верховної ради.

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