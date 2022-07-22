Стефанчук до кінця року обіцяє ухвалення законопроєктів, необхідних для відкриття перемовин про вступ до ЄС
Спікер Верховної ради України Руслан Стефанчук заявив про ухвалення до кінця року необхідних законів, які пришвидшать початок перемовин про вступ України до ЄС
Про це спікер Верховної ради інформує у телеграмі.
"До кінця року Парламент ухвалить необхідні закони, потрібні для старту переговорів про вступ до Євросоюзу. Основна активність по євроінтеграційному трекові у сесійній залі розпочнеться у вересні. Ми чітко знаємо, як нам виконати ті сім вимог, які отримала Україна майже місяць тому", - заявив Стефанчук.
Він також наголосив, що Верховна Рада України займається підготовкою необхідного переліку законопроєктів. Зокрема мова йде про реформу Конституційного Суду, згідно з якою запровадять конкурсну систему добору.
Крім того, уряд планує інтегрувати міжнародні стандарти у питанні боротьби з відмиванням коштів та внести зміни у закон про олігархів.
"Якість — на першому місці. Дієвість — йде слідом. Реформи на папері нікому не потрібні", - додав спікер Верховної ради.
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