Україна на 70% виконала свої зобов'язання за Угодою про асоціацію з ЄС, - Стефанішина
Віцепрем'єр-міністерка з питань євроінтеграції України повідомила, що Україна майже на 70% виконала свої зобов'язання за Угодою про асоціацію з ЄС
Про це пише Укрінформ.
Ольга Стефанішина, віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, сказала, що влада очікує до кінця року отримати від лідерів ЄС політичну ясність щодо наступних кроків
"Враховуючи виклики, з якими стикається Україна, і те, що відданість українського народу і України принципам демократії є очевидними, а також те, що ми майже на 70% виконали всі зобов'язання за Угодою про асоціацію, це дає можливість нам говорити, що нас не потрібно оцінювати з нуля, а треба приймати політичні рішення. І ми хочемо таку політичну ясність отримати вже до кінця року", - зазначила віцепрем'єр-міністр.
За її словами, бажання такої політичної ясності з боку України - "це не політичний тиск, а забезпечення людям подальшого сенсу політичної діяльності".
"Я дуже сподіваюся, що ми не почуємо нічого негативного від лідерів ЄС, а будемо отримувати лише допомогу і роз'яснення щодо наших подальших кроків, щодо розбудови нових можливостей і виховання нового покоління держслужбовців, які будуть нас далі вести цим шляхом", - зауважила Стефанішина.
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