Притула пішов у студенти-заочники

Він вступив до Українського католицького університету, де вивчатиме публічне управління та адміністрування, передає Еспресо.TV.



"Претендувати на участь в державному управлінні без відповідної освітньої бази можна, але не треба. Дипломів спеціаліста та магістра фінансів мені не достатньо",- заявив в інстаграмі шоу-мен.



Телеведучий навчатиметься на заочній формі факультету суспільних наук УКУ, адже, як він каже, минулоріч "вирішив для себе, що моїм пріоритетом на наступних, мінімум, 10 років буде участь у політичному житті країни та долучення до сфери державного управління".