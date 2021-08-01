Притула пішов у студенти-заочники
Український політик та телеведучий Сергій Притула вирішив знову повернутися до навчання
Він вступив до Українського католицького університету, де вивчатиме публічне управління та адміністрування, передає Еспресо.TV.
"Претендувати на участь в державному управлінні без відповідної освітньої бази можна, але не треба. Дипломів спеціаліста та магістра фінансів мені не достатньо",- заявив в інстаграмі шоу-мен.
Телеведучий навчатиметься на заочній формі факультету суспільних наук УКУ, адже, як він каже, минулоріч "вирішив для себе, що моїм пріоритетом на наступних, мінімум, 10 років буде участь у політичному житті країни та долучення до сфери державного управління".
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