Притула розповів, коли в Україну прибудуть "народні байрактари"
Голова благодійного фонду Сергій Притула повідомив, що "байрактари", на які збирали гроші, наразі на виробництві і прибудуть в Україну до кінця літа
Про це він написав у telegram.
"Де "байрактари"? На виробництві. Готуються до відправлення в Україну. Очікуємо наприкінці літа. На них будуть наліпки "народний байрактар". Є домовленість, що у зведеннях і відео на офіційних ресурсах Генштабу та Міноборони будуть вказувати, що це працюють саме народні "байрактари"-, йдеться у повідомленні.
За його словами, наразі тривають процеси узгодження і оформлення документів.
"Має пройти тендер. На це треба певний час", - додав він.
Притула повідомив, що вже вирішили куди саме скерують гроші, які збирали на безпілотники. Волонтери радилися з військовими та Міноборони, куди найкраще використати ці кошти.
"За декілька тижнів ми розкриємо і покажемо, що це. Зараз, на жаль, не можемо з міркувань безпеки", - сказав він.
Сергій Притула додав, що всі звіти опублікують після придбань, а поки "ще нічого не куплено".
- 23 червня Фонд Притули взявся зібрати 500 млн грн на три "байрактари".
- українці за три дні зібрали кошти на 4 "байрактари". Метою було зібрати на три апарати за тиждень.
- 27 червня виробник безпілотників заявив, що віддасть безплатно "байрактари", на які українці на заклик Сергія Притули збирали кошти.
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