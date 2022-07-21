Притула розповів, коли в Україну прибудуть "народні байрактари"

Про це він написав у telegram.

"Де "байрактари"? На виробництві. Готуються до відправлення в Україну. Очікуємо наприкінці літа. На них будуть наліпки "народний байрактар". Є домовленість, що у зведеннях і відео на офіційних ресурсах Генштабу та Міноборони будуть вказувати, що це працюють саме народні "байрактари"-, йдеться у повідомленні.

За його словами, наразі тривають процеси узгодження і оформлення документів.

"Має пройти тендер. На це треба певний час", - додав він.

Притула повідомив, що вже вирішили куди саме скерують гроші, які збирали на безпілотники. Волонтери радилися з військовими та Міноборони, куди найкраще використати ці кошти.

"За декілька тижнів ми розкриємо і покажемо, що це. Зараз, на жаль, не можемо з міркувань безпеки", - сказав він.

Сергій Притула додав, що всі звіти опублікують після придбань, а поки "ще нічого не куплено".

23 червня Фонд Притули взявся зібрати 500 млн грн на три "байрактари".

українці за три дні зібрали кошти на 4 "байрактари". Метою було зібрати на три апарати за тиждень.

27 червня виробник безпілотників заявив, що віддасть безплатно "байрактари", на які українці на заклик Сергія Притули збирали кошти.

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