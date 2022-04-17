Приват24 не працюватиме у ніч з 17 на 18 квітня

Про це ПриватБанк повідомляє у твітері.



За попередньою інформацією, застосунок Приват24 не працюватиме з 23:00 17 квітня до 8:00 18 квітня у звʼязку із новим етапом регламентних робіт.



Унаслідок цього в указаний час застосунок та веб-версія Приват24 будуть недоступні.



Також ПриватБанк наголошує на можливості перебоїв у роботі додатку 18 квітня з причини стабілізації роботи серверів.



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