Приват24 не працюватиме у ніч з 17 на 18 квітня
Застосунок Приват24 не працюватиме у ніч з 17 на 18 квітня у звʼязку із проведенням регламентних робіт
Про це ПриватБанк повідомляє у твітері.
За попередньою інформацією, застосунок Приват24 не працюватиме з 23:00 17 квітня до 8:00 18 квітня у звʼязку із новим етапом регламентних робіт.
Унаслідок цього в указаний час застосунок та веб-версія Приват24 будуть недоступні.
Також ПриватБанк наголошує на можливості перебоїв у роботі додатку 18 квітня з причини стабілізації роботи серверів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
30.45
Купівля 30.45Продаж 31.97
-
EUR
Купівля 32.76Продаж 34.54
- Актуальне
- Важливе