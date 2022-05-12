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ПриватБанк попередив про проблеми під час входу в Приват24

12 травня, 2022 четвер
14:37

ПриватБанк 12 травня попередив про труднощі під час входу в мобільний застосунок Приват24, однак їх уже усувають

Про це банк повідомив у фейсбуці.

"Друзі! На жаль, зараз спостерігаємо труднощі при вході у Приват24! Не турбуйтеся - наші фахівці вже вирішують питання. Беремо і лагодимо!" - ідеться в заяві.

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