ПриватБанк попередив про проблеми під час входу в Приват24
ПриватБанк 12 травня попередив про труднощі під час входу в мобільний застосунок Приват24, однак їх уже усувають
Про це банк повідомив у фейсбуці.
"Друзі! На жаль, зараз спостерігаємо труднощі при вході у Приват24! Не турбуйтеся - наші фахівці вже вирішують питання. Беремо і лагодимо!" - ідеться в заяві.
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