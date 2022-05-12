Про це банк повідомив у фейсбуці.

"Друзі! На жаль, зараз спостерігаємо труднощі при вході у Приват24! Не турбуйтеся - наші фахівці вже вирішують питання. Беремо і лагодимо!" - ідеться в заяві.

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