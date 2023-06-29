Про це повідомила пресслужба банку.

Зазначається, що компанія намагалась оскаржити договір купівлі-продажу акцій із застосуванням законної процедури bail-in, коли Міністерство фінансів викупило акції банку за 1 гривню задля відновлення його платоспроможності у процесі націоналізації.

Справа за позовом компанії Birgminton Investing Inc, пов'язаної з колишнім власником ПриватБанку, стала першою з подібних справ, яку розглянув Касаційний господарський суд після надання Великою палатою Верховного Суду висновків у справі ексголови ПриватБанку Олександра Дубілета щодо обов'язковості та правомірності застосування положень "антиколомойського закону" № 590 про вдосконалення механізмів регулювання банківської діяльності, згідно з яким судові провадження у справах за позовами колишніх акціонерів банку підлягають закриттю.

"Не зважаючи на те, що в ході сьогоднішнього засідання позивач робив усе можливе, щоб перешкодити винесенню справедливого рішення - було подано 6 безпідставних клопотань та навіть заявлено відвід колегії суддів, - усі процесуальні диверсії опонентів банку були відхилені судом", - йдеться у повідомленні.

У пресслужбі банку наголосили, що таке рішення Верховного Суду є "черговим кроком до остаточного вирішення всіх спорів щодо неможливості повернення націоналізованого у 2016 році ПриватБанку його колишнім власникам".