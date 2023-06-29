ПриватБанк виграв справу про законність націоналізації
Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду у четвер, 29 червня, підтвердив правомірність націоналізації ПриватБанку та залишив в силі ухвалу суду першої інстанції, якою провадження за позовом компанії Birgminton Investing Inc, пов'язаної з колишнім власником ПриватБанку, було закрите
Про це повідомила пресслужба банку.
Зазначається, що компанія намагалась оскаржити договір купівлі-продажу акцій із застосуванням законної процедури bail-in, коли Міністерство фінансів викупило акції банку за 1 гривню задля відновлення його платоспроможності у процесі націоналізації.
Справа за позовом компанії Birgminton Investing Inc, пов'язаної з колишнім власником ПриватБанку, стала першою з подібних справ, яку розглянув Касаційний господарський суд після надання Великою палатою Верховного Суду висновків у справі ексголови ПриватБанку Олександра Дубілета щодо обов'язковості та правомірності застосування положень "антиколомойського закону" № 590 про вдосконалення механізмів регулювання банківської діяльності, згідно з яким судові провадження у справах за позовами колишніх акціонерів банку підлягають закриттю.
"Не зважаючи на те, що в ході сьогоднішнього засідання позивач робив усе можливе, щоб перешкодити винесенню справедливого рішення - було подано 6 безпідставних клопотань та навіть заявлено відвід колегії суддів, - усі процесуальні диверсії опонентів банку були відхилені судом", - йдеться у повідомленні.
У пресслужбі банку наголосили, що таке рішення Верховного Суду є "черговим кроком до остаточного вирішення всіх спорів щодо неможливості повернення націоналізованого у 2016 році ПриватБанку його колишнім власникам".
- 15 лютого Велика палата Верховного Суду підтвердила неможливість повернення націоналізованого ПриватБанку ексвласникам. У силі залишили ухвалу Господарського суду Києва від 2 червня 2021 року, згідно з якою закрили провадження у справі про недійсність договорів купівлі-продажу ПриватБанку, унаслідок чого держава привласнила всі акції банку в грудні 2016 року.
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