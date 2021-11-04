ПриватБанк запустив послугу миттєвих переказів з Європи в Україну

Про це повідомила пресслужба ПриватБанку.



Згідно з повідомленням, ПриватБанк у партнерстві з провідним європейським онлайн-сервісом переказу коштів Azimo запускає нову послугу миттєвих переказів в Україну. Зазначається, що сервіс орієнтований на потреби українців, які працюють за кордоном.



Зазначається, що клієнти Azimo у Великобританії, Європі, Канаді і Австралії можуть через застосунок і веб-сайт компанії надсилати кошти на будь-який рахунок ПриватБанку з використанням лише номеру мобільного телефону отримувача і останніх чотирьох цифер платіжної картки.



У пресслужбі зауважили, що компанія Azimo є популярним сервісом серед українців у Польщі та Великобританії. При цьому більше мільйона українців живуть і працюють у Польщі і щорічно надсилають в Україну $3,3 млрд переказів. Платежі з Великобритані в Україну досягають $1 млрд.



За словами заступника правління ПриватБанку Развана Мунтеану, завдяки цьому партнерству банк може надати клієнтам високотехнологічний сервіс і безпечну ініціативу неформальним каналам переказу грошей.

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