ПриватБанк запустив послугу миттєвих переказів з Європи в Україну
ПриватБанк у партнерстві з європейським сервісом Azimo запустив послугу миттєвих переказів коштів в Україну
Про це повідомила пресслужба ПриватБанку.
Згідно з повідомленням, ПриватБанк у партнерстві з провідним європейським онлайн-сервісом переказу коштів Azimo запускає нову послугу миттєвих переказів в Україну. Зазначається, що сервіс орієнтований на потреби українців, які працюють за кордоном.
Зазначається, що клієнти Azimo у Великобританії, Європі, Канаді і Австралії можуть через застосунок і веб-сайт компанії надсилати кошти на будь-який рахунок ПриватБанку з використанням лише номеру мобільного телефону отримувача і останніх чотирьох цифер платіжної картки.
У пресслужбі зауважили, що компанія Azimo є популярним сервісом серед українців у Польщі та Великобританії. При цьому більше мільйона українців живуть і працюють у Польщі і щорічно надсилають в Україну $3,3 млрд переказів. Платежі з Великобритані в Україну досягають $1 млрд.
За словами заступника правління ПриватБанку Развана Мунтеану, завдяки цьому партнерству банк може надати клієнтам високотехнологічний сервіс і безпечну ініціативу неформальним каналам переказу грошей.
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