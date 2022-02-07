Привласнила 12 млн грн, призначених для боротьби з COVID-19: СБУ викрило на розкраданні посадовицю лікарні в Черкасах
В одній з лікарень Черкас заступниця начальника фінвідділу організувала схему розкрадання бюджетних коштів, виділених на боротьбу з COVID-19, через яку було привласнено 12 млн грн
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
"Впродовж останніх двох років жінка у змові зі спільниками здійснювала оплату неіснуючих послуг та робіт. Зокрема, посадовиця перераховувала гроші на рахунки афілійованих суб'єктів підприємницької діяльності за нібито проведення будівельних і ремонтних робіт медичної установи", - йдеться у повідомленні.
Слідство встановило, що крім оплати неіснуючих послуг, посадовиця нараховувала безпідставні премії, аванси та зарплати.
"Під виглядом "ковідної" доплати жінка здійснювала нарахування, суми яких перевищували визначені норми матеріального забезпечення як медичним працівникам, так і особам, які нібито надавали послуги поліклініці" , - повідомляють в СБУ.
Експертиза показала, що спільники у такий спосіб привласнили майже 12 млн грн державних коштів, які Національна служба здоров'я України виділила на боротьбу з пандемією COVID-19.
Зловмисниці повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають, щоб виявити та притягнути до відповідальності причетних осіб.
- Нагадаємо, 7 лютого стало відомо, що ДБР провело обшуки у Криворізькій міськраді через втрату з держбюджету майже 700 млн грн.
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