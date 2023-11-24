Призерку ЧС погнали зі збірної України з художньої гімнастики. Напередодні вона заявила, що ненавидить Польщу

Про це повідомляє "Трибуна".

Цю інформацію журналістам підтвердив виконувач обов’язків міністра молоді та спорту Матвій Бідний. Інших офіційних коментарів поки немає.

Цього тижня Влада Нікольченко вляпалась у скандал. У своїх соцмережах спортсменка написала, що ненавидить Польщу та людей, які там живуть. У відповідь Українська федерація гімнастики повідомила, що стосовно висловлювань Нікольченко розпочато дисциплінарне провадження.

Колишній генсек Федерації гімнастики Польщі Пйотр Дец подякував Іріші Блохіній за реакцію.

"Дякую, Іріша, за цей дзвінок і довгу розмову (як у старі часи). Ми не можемо нести відповідальність за дії інших людей, ми можемо відповідати лише за те, як ми реагуємо на ці дії. Що сталося, те зроблено. Ваша миттєва відповідь встановлює еталон для найкращих практик, її високо цінують і перевернули таблицю на ваш бік. Дякую вам", - написав Дец.

Пізніше Нікольченко, яка є призеркою ЧС-2019, пояснила, що в неї був нервовий зрив.