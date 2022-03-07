Призначення Бойка прем'єром, визнання "Л/ДНР" і анексії Криму: Грозєв назвав умови, висунуті РФ на переговорах з Україною

Про це з посиланням на джерела, приближені до переговорів, він розповів у Твіттер, передає Еспресо.TV.



Так, за його даними, РФ вимагає від України:

Володимир Зеленський залишається проформою президента, але Росія призначає Юрія Бойка прем’єр-міністром. Визнати "Л/ДНР" та тимчасово анексований Крим. Відмовитися від НАТО.

При цьому, за словами Грозєва, президент Зеленський вже категорично відмовився від цих умов.Нагадаємо, 7 березня о 16:00 має відбутися третій раунд переговорів українських представників влади з росіянами.Минулі 2 раунда переговорів не принесли суттєвих результатів, окрім домовленостей пра наступні перемовини. На думку Подоляка, переговори України і РФ будуть йти тяжко через жорсткі позиції сторін.



