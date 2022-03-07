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Призначення Бойка прем'єром, визнання "Л/ДНР" і анексії Криму: Грозєв назвав умови, висунуті РФ на переговорах з Україною
Засновник Bellingcat журналіст Христо Грозєв розповів, чого Росія хоче добитися від України на переговорах. При цьому він зазначає, що президент Володимир Зеленський вже категорично відмовився від цих умов
Про це з посиланням на джерела, приближені до переговорів, він розповів у Твіттер, передає Еспресо.TV.
Так, за його даними, РФ вимагає від України:
- Володимир Зеленський залишається проформою президента, але Росія призначає Юрія Бойка прем’єр-міністром.
- Визнати "Л/ДНР" та тимчасово анексований Крим.
- Відмовитися від НАТО.
Нагадаємо, 7 березня о 16:00 має відбутися третій раунд переговорів українських представників влади з росіянами.
Минулі 2 раунда переговорів не принесли суттєвих результатів, окрім домовленостей пра наступні перемовини. На думку Подоляка, переговори України і РФ будуть йти тяжко через жорсткі позиції сторін.
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