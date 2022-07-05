Призовникам та військовозобовʼязаним обмежать виїзд з місця проживання без відповідного дозволу, - Генштаб
Дозвіл видаватиметься від 30 днів до 1 року - це буде залежати від категорії, до якої належить субʼєкт
Про це інформує Генеральний штаб ЗС України.
"Норма Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”, який діє з 1992 року, передбачає, що у воєнний час забороняється виїзд призовників, військовозобов’язаних та резервістів з місця проживання без дозволу керівника відповідного територіального центру комплектування та соціальної підтримки", - йдеться у пості.
Зазначається, що Генштаб розробив спеціальний Порядок надання дозволу громадянам України, які перебувають на військовому обліку у ТЦК та СП, на виїзд за межі місця проживання або перебування з моменту оголошення мобілізації та у воєнний час.
Таким чином, відповідний дозвіл видається від 30 діб до року, термін залежить від категорії субʼєкта.
Окремо розглядається додаткове унормування питань переміщення осіб, які систематично перетинають адміністративні межі у звʼязку зі службовою чи особистою необхідністю.
"Просимо з розумінням ставитися до регуляторних заходів, продиктованих законами України, умовами воєнного стану і ведення війни", - пише Генштаб.
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