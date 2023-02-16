Ніколи такого не було, і ось знову: американська WP з любовʼю і в деталях сіє зраду про вашингтонську "втому від України". А все для того, щоб пояснити, що Київ має здати Бахмут, а потім домовлятися з кремлем про розподіл України. Простежте за "красотою гри".

Адміністрація Байдена дедалі чіткіше заявляє українській владі: у війні настає вирішальний момент, ЗСУ мають забезпечити максимальні успіхи на полі бою, доки отримують високі обсяги західної допомоги.

Адміністрація Байдена дедалі чіткіше заявляє українській владі: у війні настає вирішальний момент, ЗСУ мають забезпечити максимальні успіхи на полі бою, доки отримують високі обсяги західної допомоги

Останній військовий пакет дає найкращі шанси переломити навесні хід конфлікту. У майбутньому ситуація може й не бути настільки ж безнапасною: деякі республіканці налаштовані на скорочення підтримки України, та і Європа може знизити темпи забезпечення зброєю. "Ми будемо і далі їм пояснювати, що не здатні робити абсолютно все протягом невизначеного часу", - анонімний високопосадовець американського уряду.

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Далі — вишенька на торті:

Між США і Києвом намітилися деякі розбіжності щодо ведення бойових дій. ЗСУ витрачають великі ресурси на захист міста Бахмут. Але американські військові аналітики вважають нереалістичним намір одночасно утримувати Бахмут і розпочинати великий весняний контрнаступ для повернення більш важливої, з точки зору США, території, пише газета. Читай — Донбас треба здати.

Публікація WP збігається з баченням деяких політиків в оточенні Байдена, але суперечить генеральній логіці дій президента США

Американська розвідка вважає, що українській армії поки що не під силу звільнення добре укріпленого Кримського півострова. Подібні розбіжності між можливостями та бажаннями України породили в Європі побоювання, що війна може тривати нескінченно.

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І фіналочка: співробітники Байдена намагаються робити все, щоб Україна найближчим часом зуміла відвоювати якомога більше території, а потім змогла почати з РФ переговори, підсумовує WP.

Ну-ну. Ця публікація збігається з баченням деяких політиків в оточенні Байдена, але суперечить генеральній логіці дій президента США.

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Про автора. Орест Сохар, журналіст, шеф-редактор Obozrevatel

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