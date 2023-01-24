Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Погляд Про комерціоналізацію, моду, експертність та шанс
OPINION

Про комерціоналізацію, моду, експертність та шанс

Христина Лукащук
24 січня, 2023 вiвторок
20:04
Погляд Христина Лукащук

Ми перестали бути собою. Перестали відчувати, думати. Перестали творити в задоволення, говорити від серця, слухати його

Що таке комерційність?

Ні, це не про гроші чи зиск. Це про вбивство особистості.

О, нам пасує ваш проєкт, але тут замініть се, тут те, і тоді ми його візьмемо. А цей проєкт чудовий, але пробачте, він не комерційний.

І що ти робиш? Хочеш вижити й… змінюєш, переробляєш, ріжеш, тнеш по живому і… умертвляєш зрештою. Бо живе воно ж говорить, іноді кричить, іноді сміється чи плаче.

О, воно живе і з ним, виявляється, треба панькатися — тут зупинитися, тут притишитися, тут цілковито присвятися. Не кожному підійде.

А з мертвим можна робити що заманеться. Можна загорнути в блискучу обгортку і продати як щось мегацінне і важливе, і згодувати більшості.

Цинічно, не вважаєте?

Читайте також: Якщо ви травмовані радянською освітою — це ваша особиста справа

До чого це я?

До нинішньої ситуації.

Створюючи мертвечину, харчуючись мертвечиною, невдовзі сам стаєш мертвим. Більше нічого не чуєш, не відчуваєш. Тобою легко маніпулювати й робити все, що заманеться.

Саме це відбувається нині.

Створюючи мертвечину, харчуючись мертвечиною, невдовзі сам стаєш мертвим. Більше нічого не чуєш, не відчуваєш

Читайте також: Поет і війна

Мода — це про це ж саме. Це ніщо інше, як стандартизація, уніфікація. Нічого не нагадує?

Мода — це про втрату індивідуальності, втрату власної думки, знецінення.

(Не плутати моду і власний стиль).

Тепер експертність. Моєю стрічкою то тут, то там прокотилася хвиля обурень, що лише експерти можуть щось заявляти, та лише з експертною думкою можна рахуватися. А експертність має підтверджуватися дипломами та ступенями відомих інститутів та інституцій. На перший погляд, все правильно і логічно. Але.

Чи не видається вам, що час поставити під сумнів оту всю експертність з її інституціями? З того, що відбувається нині, можна, без особливих надзусиль, прийти до висновку, що гріш ціна цим всім експертам, якщо людство зайшло в глухий кут.

Ігнорувати цей факт чи тішити себе ілюзією, що все вирішиться і буде як було, означає підписати собі вирок.

Коли експертність позбавлена здорового глузду, тверезого погляду і розуміння ситуації тут і зараз, то гріш їй ціна

Читайте також: Не варто ділити українців на сорти

Бо коли експертність позбавлена здорового глузду, тверезого погляду і розуміння ситуації тут і зараз, то гріш їй ціна.

В будь-якої людини зі старшого покоління на селі є більше розуміння природи речей, ніж в так званих, експертів, експертна точка зору яких й призвела до нинішньої ситуації, з якої, здавалось б не видно виходу.

Тож виходу не буде, поки ми самі його не сформуємо. Жодні експерти, жодні "перевзуті" на льоту, жодні блискучі обгортки та красива гра нам цього не зроблять і не забезпечать.

Я бачу, що стара схема доживає своє і з кожним днем стає нежиттєздатною, ви ж теж це бачите?

Надіятися, що щось станеться само собою, що крадуни перестануть красти, що вороги стануть друзями, що насильно зросійщені заговорять українською, а окупаційна влада рідною, не доводиться

Надіятися, що щось станеться само собою, що крадуни перестануть красти, що вороги стануть друзями, що насильно зросійщені заговорять українською, а окупаційна влада рідною, не доводиться.

З того що я розумію, відчуваю, поруч є спільний простір, доступ до якого наразі закритий. Це простір для спільного творення. Творення того майбутнього, яке хочемо ми, а не яке нам нав'язують, завертаючи в тризолота.

А закритий той простір лише з однієї причини. Ми перестали бути собою. Перестали відчувати, думати. Перестали творити в задоволення, говорити від серця, слухати його. На це були свої обставини та причини. Час змінився, щодня змінюється. Це і є наш шанс.

Шанс знову себе почути. Шанс творити від серця. Шанс об’єднуватися в бажанні своєї власної реальності.

Джерело

Про авторку. Христина Лукащук, письменниця

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Стежте за найважливішими новинами України! Підписуйтесь на нашу facebook-сторінку та телеграм-канал.

Новини
Суспільство
Культура
Україна
війна з Росією
Читайте також:
окупанти
23 січня, 2023 понедiлок
У розвідці не виключають наступу росіян на Куп'янському напрямку
24 січня, 2023 вiвторок
Міністерство фінансів Британії допомогло Пригожину обійти санкції, щоб подати в суд на журналіста, - ЗМІ
22 січня, 2023 неділя
В ГУР з'ясували, коли Росія планує в Україні новий великий наступ
Київ
-3°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.89
    Купівля 39.89
    Продаж 40.56
  • EUR
    Купівля 42.47
    Продаж 43.38
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, вiвторок
24 січня
21:21
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Значно більшу кількість танків Leopard можуть передати Україні 12 європейських країн. Колонка Сергія Згурця
21:16
На фото військовослужбовець та гаубиця М109А3
Пентагон збільшить виробництво боєприпасів на 500% до рівня часів війни у Кореї, - The New York Times
21:11
Чехія
Чехія достроково виконала вимогу ЄС щодо економії газу
21:11
Оновлено
Володимир Зеленський
Зеленський звільнив п'ятьох очільників ОВА
21:05
Танк Leopard
У Нідерландах не виключають можливості викупу в Німеччини 18 танків Leopard 2 для України
21:00
Олексій Кулеба
Олексія Кулебу призначили заступником керівника Офісу президента України
20:54
Скандал щодо закупівель продуктів для військових: на антикорупційному комітеті Резніков визнав помилки у контрактах
20:52
Петро Порошенко
Порошенко з Брюсселя: танки будуть, і не лише "леопарди"
20:39
президент України Володимир Зеленський і президент Франції Еммануель Макрон
Танки, ППО та дипломатія: Зеленський поговорив з Макроном
20:24
Оновлено
Василь Лозинський
Ексзаступника очільника Мінрегіону Лозинського відправили під цілодобовий домашній арешт
20:09
Ексклюзив
Бахмут супутник
В районі Кліщіївки підрозділи ЗСУ відійшли на нові позиції, - офіцер батальйону ТрО Корсунов
20:09
Світовий виконавець кантрі Бред Пейслі став амбасадором UNITED24
20:00
Огляд
Перемога України
Переможні новини 335 дня війни: за пів години ЗСУ знищили три вертольоти Ка-52, український фільм номінований на "Оскар" та підрозділ танків для України
19:49
Розміром із Лондон: від крижаного плато Антарктиди відколовся айсберг
19:45
Leopard 1А5
Німеччина ухвалила рішення відправити танки Leopard в Україну, - Der Spiegel
19:27
Денис Шмигаль
У Кабміні назвали ключові пріоритети України під час енергетичного "Рамштайну"
19:26
Рафаель Гроссі МАГАТЕ
МАГАТЕ не виявила військової техніки на території українських АЕС, - Гроссі
19:26
Годинник Судного дня перевели на 10 секунд ближче до півночі, через війну в Україні
19:14
російські військові окупанти
Ворог зазнав численних втрат на Бахмутському напрямку. На Лиманському й Авдіївському ЗСУ відбили всі атаки, - Генштаб
19:10
Довженко-Центр
На посаду керівника Довженко-Центру претендують 5 кандидатів: прізвища
19:01
Ексклюзив
Мультитест у 2023 році буде найжорсткішим за всі 15 років проведення тестування, - експерт з освітніх питань
18:57
Брендон Урі, Panic! Аt the disco
Гурт Panic! Аt the disco оголосив, що завершить діяльність у березні
18:30
Ексклюзив
Олаф Шольц
Шольц свідомо затримує постачання Україні озброєння, - дипломат Чалий
18:25
Олександра Меркушина
ЄЮОФ-2023: біатлоністка Меркушина виграла спринт та здобула перше золото для України
18:23
Реджеп Таїп Ердоган
Ердоган збирає радбез Туреччини, де серед іншого обговорюватиме довгострокове перемир'я між Україною та РФ
18:13
танки Leopard
Німеччина в середу схвалить запит Польщі про Leopard 2 для України, - Bloomberg
18:09
танк Leopard 2
Україна розраховує отримати близько 100 танків Leopard від 12 країн, - ABC New
18:07
OPINION
Ростислав Павленко
Щоб отримати зброю, іноді варто дивитися кіно
18:02
Світло
За порушення графіків відключень оштрафували Київське та Одеське обленерго
17:58
Leopard 2
Чехія не готова відмовитися від німецьких танків Leopard на користь України
17:53
енергетика ЛЕП електрика
Ближче до весни росіяни можуть зменшити обстріли обʼєктів енергетичної інфраструктури, - ексміністр енергетики Оржель
17:51
Оновлено
Байден готовий відправити танки Abrams в Україну, - ЗМІ
17:40
Україна Євросоюз
В ЄС привітали антикорупційні розслідування та відставки чиновників в Україні
17:38
26 машин "швидкої" доставили пацієнтів з Херсона на Львівщину
"Медицина — в критичному стані": голова облради заявив про руйнування більшості лікарень Херсонщини
17:38
метро
Замість будувати метро на Виноградар поклав гроші на депозит: з генпідрядника стягнули ₴139 млн
17:08
Фінляндія
Фінляндія вважає, що у переговорах з Туреччиною про вступ до НАТО потрібен тайм-аут
17:08
Оновлено
президенти України та Фінляндії, зустріч у Києві 24 січня 2023 року
Президент Фінляндії Саулі Нійністе зустрівся в Києві з Зеленським: подробиці
17:00
В'ячеслав Негода
Заступник глави Мінрегіону Негода пояснив свою відставку реорганізацією міністерства
16:59
зерновий термынал
"Зерновий коридор" працює, попри гальмування процесу Росією, обговорюється продовження угоди, - посол України в Туреччині
16:43
У тимчасово окупованому Бердянську вибухнуло авто колаборантки Мамай, - мер Мелітополя
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV