Про комерціоналізацію, моду, експертність та шанс
Ми перестали бути собою. Перестали відчувати, думати. Перестали творити в задоволення, говорити від серця, слухати його
Що таке комерційність?
Ні, це не про гроші чи зиск. Це про вбивство особистості.
О, нам пасує ваш проєкт, але тут замініть се, тут те, і тоді ми його візьмемо. А цей проєкт чудовий, але пробачте, він не комерційний.
І що ти робиш? Хочеш вижити й… змінюєш, переробляєш, ріжеш, тнеш по живому і… умертвляєш зрештою. Бо живе воно ж говорить, іноді кричить, іноді сміється чи плаче.
О, воно живе і з ним, виявляється, треба панькатися — тут зупинитися, тут притишитися, тут цілковито присвятися. Не кожному підійде.
А з мертвим можна робити що заманеться. Можна загорнути в блискучу обгортку і продати як щось мегацінне і важливе, і згодувати більшості.
Цинічно, не вважаєте?
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До чого це я?
До нинішньої ситуації.
Створюючи мертвечину, харчуючись мертвечиною, невдовзі сам стаєш мертвим. Більше нічого не чуєш, не відчуваєш. Тобою легко маніпулювати й робити все, що заманеться.
Саме це відбувається нині.
Створюючи мертвечину, харчуючись мертвечиною, невдовзі сам стаєш мертвим. Більше нічого не чуєш, не відчуваєш
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Мода — це про це ж саме. Це ніщо інше, як стандартизація, уніфікація. Нічого не нагадує?
Мода — це про втрату індивідуальності, втрату власної думки, знецінення.
(Не плутати моду і власний стиль).
Тепер експертність. Моєю стрічкою то тут, то там прокотилася хвиля обурень, що лише експерти можуть щось заявляти, та лише з експертною думкою можна рахуватися. А експертність має підтверджуватися дипломами та ступенями відомих інститутів та інституцій. На перший погляд, все правильно і логічно. Але.
Чи не видається вам, що час поставити під сумнів оту всю експертність з її інституціями? З того, що відбувається нині, можна, без особливих надзусиль, прийти до висновку, що гріш ціна цим всім експертам, якщо людство зайшло в глухий кут.
Ігнорувати цей факт чи тішити себе ілюзією, що все вирішиться і буде як було, означає підписати собі вирок.
Коли експертність позбавлена здорового глузду, тверезого погляду і розуміння ситуації тут і зараз, то гріш їй ціна
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Бо коли експертність позбавлена здорового глузду, тверезого погляду і розуміння ситуації тут і зараз, то гріш їй ціна.
В будь-якої людини зі старшого покоління на селі є більше розуміння природи речей, ніж в так званих, експертів, експертна точка зору яких й призвела до нинішньої ситуації, з якої, здавалось б не видно виходу.
Тож виходу не буде, поки ми самі його не сформуємо. Жодні експерти, жодні "перевзуті" на льоту, жодні блискучі обгортки та красива гра нам цього не зроблять і не забезпечать.
Я бачу, що стара схема доживає своє і з кожним днем стає нежиттєздатною, ви ж теж це бачите?
Надіятися, що щось станеться само собою, що крадуни перестануть красти, що вороги стануть друзями, що насильно зросійщені заговорять українською, а окупаційна влада рідною, не доводиться
Надіятися, що щось станеться само собою, що крадуни перестануть красти, що вороги стануть друзями, що насильно зросійщені заговорять українською, а окупаційна влада рідною, не доводиться.
З того що я розумію, відчуваю, поруч є спільний простір, доступ до якого наразі закритий. Це простір для спільного творення. Творення того майбутнього, яке хочемо ми, а не яке нам нав'язують, завертаючи в тризолота.
А закритий той простір лише з однієї причини. Ми перестали бути собою. Перестали відчувати, думати. Перестали творити в задоволення, говорити від серця, слухати його. На це були свої обставини та причини. Час змінився, щодня змінюється. Це і є наш шанс.
Шанс знову себе почути. Шанс творити від серця. Шанс об’єднуватися в бажанні своєї власної реальності.
Про авторку. Христина Лукащук, письменниця
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