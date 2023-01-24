Що таке комерційність?

Ні, це не про гроші чи зиск. Це про вбивство особистості.

О, нам пасує ваш проєкт, але тут замініть се, тут те, і тоді ми його візьмемо. А цей проєкт чудовий, але пробачте, він не комерційний.

І що ти робиш? Хочеш вижити й… змінюєш, переробляєш, ріжеш, тнеш по живому і… умертвляєш зрештою. Бо живе воно ж говорить, іноді кричить, іноді сміється чи плаче.

О, воно живе і з ним, виявляється, треба панькатися — тут зупинитися, тут притишитися, тут цілковито присвятися. Не кожному підійде.

А з мертвим можна робити що заманеться. Можна загорнути в блискучу обгортку і продати як щось мегацінне і важливе, і згодувати більшості.

Цинічно, не вважаєте?

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До чого це я?

До нинішньої ситуації.

Створюючи мертвечину, харчуючись мертвечиною, невдовзі сам стаєш мертвим. Більше нічого не чуєш, не відчуваєш. Тобою легко маніпулювати й робити все, що заманеться.

Саме це відбувається нині.

Створюючи мертвечину, харчуючись мертвечиною, невдовзі сам стаєш мертвим. Більше нічого не чуєш, не відчуваєш

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Мода — це про це ж саме. Це ніщо інше, як стандартизація, уніфікація. Нічого не нагадує?

Мода — це про втрату індивідуальності, втрату власної думки, знецінення.

(Не плутати моду і власний стиль).

Тепер експертність. Моєю стрічкою то тут, то там прокотилася хвиля обурень, що лише експерти можуть щось заявляти, та лише з експертною думкою можна рахуватися. А експертність має підтверджуватися дипломами та ступенями відомих інститутів та інституцій. На перший погляд, все правильно і логічно. Але.

Чи не видається вам, що час поставити під сумнів оту всю експертність з її інституціями? З того, що відбувається нині, можна, без особливих надзусиль, прийти до висновку, що гріш ціна цим всім експертам, якщо людство зайшло в глухий кут.

Ігнорувати цей факт чи тішити себе ілюзією, що все вирішиться і буде як було, означає підписати собі вирок.

Коли експертність позбавлена здорового глузду, тверезого погляду і розуміння ситуації тут і зараз, то гріш їй ціна

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Бо коли експертність позбавлена здорового глузду, тверезого погляду і розуміння ситуації тут і зараз, то гріш їй ціна.

В будь-якої людини зі старшого покоління на селі є більше розуміння природи речей, ніж в так званих, експертів, експертна точка зору яких й призвела до нинішньої ситуації, з якої, здавалось б не видно виходу.

Тож виходу не буде, поки ми самі його не сформуємо. Жодні експерти, жодні "перевзуті" на льоту, жодні блискучі обгортки та красива гра нам цього не зроблять і не забезпечать.

Я бачу, що стара схема доживає своє і з кожним днем стає нежиттєздатною, ви ж теж це бачите?

Надіятися, що щось станеться само собою, що крадуни перестануть красти, що вороги стануть друзями, що насильно зросійщені заговорять українською, а окупаційна влада рідною, не доводиться

Надіятися, що щось станеться само собою, що крадуни перестануть красти, що вороги стануть друзями, що насильно зросійщені заговорять українською, а окупаційна влада рідною, не доводиться.

З того що я розумію, відчуваю, поруч є спільний простір, доступ до якого наразі закритий. Це простір для спільного творення. Творення того майбутнього, яке хочемо ми, а не яке нам нав'язують, завертаючи в тризолота.

А закритий той простір лише з однієї причини. Ми перестали бути собою. Перестали відчувати, думати. Перестали творити в задоволення, говорити від серця, слухати його. На це були свої обставини та причини. Час змінився, щодня змінюється. Це і є наш шанс.

Шанс знову себе почути. Шанс творити від серця. Шанс об’єднуватися в бажанні своєї власної реальності.

Джерело

Про авторку. Христина Лукащук, письменниця

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