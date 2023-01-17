Якщо ви травмовані радянською освітою — це ваша особиста справа
Чи має моя особиста суб’єктивна оцінка таланту Пушкіна чи симпатія випускників ще радянських шкіл впливати на прославлення його імені коштом топонімів в Україні?
Мені дуже подобається Пушкін. Оці його кучеряві бакенбарди, інтелігентний ніс, загадкове африканське походження. Знову ж таки, вірші та проза талановиті. Трагічний фінал. Та й взагалі — ну дууже цікава людина.
Але. Чи має моя особиста суб’єктивна оцінка його таланту чи симпатія випускників ще радянських шкіл впливати на прославлення його імені коштом топонімів в Україні? Особливо коли зараз ми чудово знаємо, що крім таланту він ще й був апологетом імперії, фактично співаком російської імперськості?
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Чому, наприклад, парк Пушкіна, що біля кіностудії Довженка, — не парк імені Довженка? Та й пам’ятник Довженка б прекрасно став в однойменному парку замість пам’ятника Пушкіну
Ні, не має.
І чому, наприклад, парк Пушкіна, що біля кіностудії Довженка, — не парк імені Довженка? Та й пам’ятник Довженка б прекрасно став в однойменному парку замість пам’ятника Пушкіну.
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До чого це все я?
Якщо ви травмовані радянською освітою і не можете в собі приборкати почуття до імперських наративів — це ваша особиста справа.
У нас, в українців більш ніж достатньо героїв, чиї імена навмисно вибивали з нашої пам’яті. І найкращий час це виправити — саме зараз.
Про автора. Григорій Маленко, громадський діяч, політик, голова фракції "Голос" у Київраді
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