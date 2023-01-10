А ви знали, що в лінійці дифузорів для дому Sisters Aroma досі є запах, присвячений Валерію Меладзе? Тому, що в "Единой России"? Називається він Time for Meladze. І його продають ледь не у кожному ТЦ.

Хочете, щоб у вашому домі був легкий аромат цього чоловіка — без проблем.

"Все просто. Відкривайте пляшку улюбленого вина та включайте Валерія. Заздалегідь вибачтесь перед сусідами, а краще покличте їх в гості. Адже вас сьогодні не зупинити" - ось що пропонують зробити на сайті.

В якій реальності живуть власниці Sisters Aroma - важко втямити. Але продавчиня в одному з ТЦ щиро не зрозуміла мого здивування і навіть трохи обурилася. Що не так з Валерієм Меладзе і його запахом?

Читайте також: Ср*чу довкола "Євробачення" не було

Хіба ми говоримо про масові смерті. Це, в принципі, з ностальгією ще може тягатися, тому вже зараз його виступи в Україні я не дуже уявляю. А ось дифузори — так. Трішки деревних та мускусних ноток ще нікому не завадили

Читайте також: Еротичний календар і "Коханець леді Чаттерлей"

Нагадаю, Sisters Aroma перестали співпрацювати з російським ринком лише з 24 лютого.

Сам Меладзе зі скандалом, але виступив у 2021 році на Атласі. Знайомі, які дотичні до концертного ринку, казали в один голос, що ностальгія є занадто сильним почуттям, аби люди могли йому протистояти. Тому, в якій би зашквареній партії Валерій не був, але "Тропикана женщина" – це не те, чому можна опиратися.

Ну, хіба ми говоримо про масові смерті. Це, в принципі, з ностальгією ще може тягатися, тому вже зараз його виступи в Україні я не дуже уявляю. А ось дифузори — так. Трішки деревних та мускусних ноток ще нікому не завадили.

Ось що Валерій Меладзе вчора написав у себе в Інсті:

"Так уж вышло, что горячо любимые мной народы находятся в конфликте, в котором гибнут люди. Я не могу и не хочу никого ненавидеть, и не пытаюсь кому-то угодить. Я мечтаю лишь о том, что бы антагонизм прекратился, и между близкими народами установилось согласие. И ради этого я готов отдать все силы".

Джерело

Про автора. Лєна Чиченіна – журналістка.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Стежте за найважливішими новинами України! Підписуйтесь на нашу facebook-сторінку та телеграм-канал.