Sisters Aroma і запах Меладзе
У лінійці дифузорів для дому Sisters Aroma досі є запах, присвячений єдиноросу та українофобу Валерію Меладзе
А ви знали, що в лінійці дифузорів для дому Sisters Aroma досі є запах, присвячений Валерію Меладзе? Тому, що в "Единой России"? Називається він Time for Meladze. І його продають ледь не у кожному ТЦ.
Хочете, щоб у вашому домі був легкий аромат цього чоловіка — без проблем.
"Все просто. Відкривайте пляшку улюбленого вина та включайте Валерія. Заздалегідь вибачтесь перед сусідами, а краще покличте їх в гості. Адже вас сьогодні не зупинити" - ось що пропонують зробити на сайті.
В якій реальності живуть власниці Sisters Aroma - важко втямити. Але продавчиня в одному з ТЦ щиро не зрозуміла мого здивування і навіть трохи обурилася. Що не так з Валерієм Меладзе і його запахом?
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Хіба ми говоримо про масові смерті. Це, в принципі, з ностальгією ще може тягатися, тому вже зараз його виступи в Україні я не дуже уявляю. А ось дифузори — так. Трішки деревних та мускусних ноток ще нікому не завадили
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Нагадаю, Sisters Aroma перестали співпрацювати з російським ринком лише з 24 лютого.
Сам Меладзе зі скандалом, але виступив у 2021 році на Атласі. Знайомі, які дотичні до концертного ринку, казали в один голос, що ностальгія є занадто сильним почуттям, аби люди могли йому протистояти. Тому, в якій би зашквареній партії Валерій не був, але "Тропикана женщина" – це не те, чому можна опиратися.
Ну, хіба ми говоримо про масові смерті. Це, в принципі, з ностальгією ще може тягатися, тому вже зараз його виступи в Україні я не дуже уявляю. А ось дифузори — так. Трішки деревних та мускусних ноток ще нікому не завадили.
Ось що Валерій Меладзе вчора написав у себе в Інсті:
"Так уж вышло, что горячо любимые мной народы находятся в конфликте, в котором гибнут люди. Я не могу и не хочу никого ненавидеть, и не пытаюсь кому-то угодить. Я мечтаю лишь о том, что бы антагонизм прекратился, и между близкими народами установилось согласие. И ради этого я готов отдать все силы".
Про автора. Лєна Чиченіна – журналістка.
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