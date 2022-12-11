Секс і новий фільм "Коханець леді Чаттерлей". Відвертаю вас від еротичного календаря 5 каналу.

Порнографія! Аморально! Непристойно! Заборонити!

Така була реакція на останній роман Девіда Лоуренса "Коханець леді Чаттерлей". Але це був 1928 рік! Саме з Лоуренса почався такий жанр як еротичний роман. Після довгих судових процесів еротичний роман побачив світ у повному обсязі лише у 1960 році.

Нещодавно вийшов однойменний фільм (режисер Лор де Клермон-Тоннер), в якому головних героїв зіграли Емма Коррін, Джек О‘Коннелл, Метью Дакетт. Фільм насичений відвертими еротичними сценами, вибуховими емоціями та красивими британськими пейзажами. І головне: силою жінки, яка сама вирішує з ким їй бути, кого любити й від кого народжувати дітей. Головна героїня всією своєю суттю доводить: не треба боятися жити.

22-річна Конні Рейд виходить заміж за баронета Кліффорда Чаттерлея. Юна Конні так і не встигла насолодитися чоловіком, бо той повертається з війни з паралізованою нижньою частиною тіла. Молода дружина перетворюється на сиділку і помічницю посереднього письменника-початківця. Тендітна жінка важко тягає по пагорбах інвалідний візок з коханим, ніжно дивиться на маленьких дітей і читає книги на свіжому повітрі.

Кліффорд Чаттерлей прагне мати нащадка і підштовхує дружину на інтрижку. Але чоловік Конні сподівався, що батьком їхньої майбутньої дитини стане пристойний представник аристократичного кола. А не єгер з його господарства! Єгеррр!

Блукаючи лісом Конні підглядає як біля дерев’яного будинку миється молодий чоловік. Вона не може відірвати очей від гарного тіла і вибухає пристрастю… Це вже не дозволена зрада, а сильне кохання і бажання бути разом. Разом назавжди! І плювати на аристократів, які шепочуть за спиною і селян, які миють кісточки на кожній кухні.

Дуже цікава колористика картини. Кольори трішки висвітлені, як крізь пелену… Кольори цього обмеженого світу вже не мають значення для тих, хто кохає. Кольори - в середині них!

Конні зіграла британська акторка Емма Коррін, котрій 26 років. Але вона вже встигла відмітитися в ролі юної принцеси Діани у 4-му сезоні "Корони", за що отримала премію "Золотий глобус".

Еммі Коррін в інтерв’ю "The New York Times" розповіла, що є небінарною персоною. Небінарні люди, як відомо, це ті, хто не хоче визначати свою стать і гендерну роль.

У фільмі "Коханець леді Чаттерлей" Еммі чуттєво продемонструвала характер вільної жінки, яка любить своє тіло.

Фільм не дивіться з дітьми.

Джерело

Про авторку. Тетяна Мокріді, журналістка

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