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Війна з Росією: хроніка
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OPINION

Не варто ділити українців на сорти

Володимир Гевко
19 січня, 2023 четвер
18:04
Погляд Володимир Гевко

Мене дивує нескінченно тупе і сліпе бажання притулити російськомовних українців до Росії, аби призначити їх ворогами та звинуватити у всіх наших бідах, які переживає зараз наша країна

Мене дивує оце нескінченно вперте і сліпе бажання вишукувати внутрішніх ворогів посеред війни, наче нам мало зовнішніх. Нам не вистачає 140 мільйонів, які їдуть на нас танками та обстрілюють гарматами та ракетами? І ми такі мощьні, що можемо собі докинути ще пару мільйонів, як пару додаткових млинців на штангу?

Мене дивує нескінченно тупе і сліпе бажання притулити російськомовних українців до Росії, аби призначити їх ворогами та звинуватити у всіх наших бідах, які переживає зараз наша країна. Хіба року війни вам не вистачило, щоб зрозуміти, що це не так? Що всі ці "Путін, ввєді вайска" було просто російською пропагандою, в яку частково повірили й українці? Але війна та окупація показала, що навіть на якусь мінімальну колаборацію погоджувались маргінальні одиниці. Що росіяни навіть звозили з Росії людей на адміністративне керівництво тимчасово окупованих територій, бо серед місцевих не могли набрати. Хіба поведінка російськомовних українців зі сходу України не продемонструвала вам, що вони українці, а ніякі не проросійські? Не вони мітингували в Херсоні та інших містах? Не вони зупиняли танки руками? Не їх закопували в ізюмському лісі? Чи ви думаєте, там всі україномовні?

Мене дивує нескінченно тупе і сліпе бажання притулити російськомовних українців до Росії, аби призначити їх ворогами та звинуватити у всіх наших бідах, які переживає зараз наша країна. Хіба року війни вам не вистачило, щоб зрозуміти, що це не так?

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Невже той факт, що вони не втекли в Росію, де б мали світло і спокій, а рятуються у своїй країні й приїхали до Тернополя чи до Львова під сирени, ризик обстрілів і відключення світла і тепла, — вас не переконує, що вони рівно такі ж українці, як і ви? А багато тих, хто таки опинився за лінією фронту — виїхав в Росію для того, щоб далі втекти за кордон, а не лишився там.

Ви ж всі недурні люди й тисячами шерили пост про те, як відбувалась русифікація українців — довгий список заборон вистав, книжок, газет, заслання і розстріл культурних активістів. Розстріляне Відродження, нагадайте, це кого розстрілювали, політиків? Чи діячів культури? От і дерусифікація/українізація має відбуватись таким же способом — розвиток культури, вимога від держави фінансувати мистецтво, кіно та книговидавництво українською мовою й обмеження в публічному просторі російської. Рівно так само, як для хорошої медицини треба фінансувати лікарні та вчити лікарів, а не бігати по палатах і домахуватись до хворих — ви чого тут лежите? За два місяці вже можна було б і видужати! Он я здоровий і зміг.

Ті люди спочатку зазнали примусової русифікації, потім Росія першими розбомбила їх міста і вигнала з дому, зруйнувала їх життя і тепер вони ще мусять бути "героями" постів Фаріон і Ніцой, які щасливо живуть у своїх рідних містах і домах, а їх, нещасних, тягають інтернетом

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Ті люди спочатку зазнали примусової русифікації, потім Росія першими розбомбила їх міста і вигнала з дому, зруйнувала їх життя і тепер вони ще мусять бути "героями" постів Фаріон і Ніцой, які щасливо живуть у своїх рідних містах і домах, а їх, нещасних, тягають інтернетом.

Не варто ділити українців на сорти. Весь світ нас сприймає єдиною нацією і допомагає нам зброєю, коштами та політично. Навіть наш ворог, Росія, сприймає нас єдиною нацією, не ділить на сорти та вбиває всіх підряд. Навіть якби Путін зранку 24-го лютого сказав – нападаю на Україну, але російськомовних не чіпатиму, то перебіг війни не змінився б. І ви це прекрасно усвідомлюєте.

В нас, українцях, сидить непереборне бажання поділитись самим. Починати розбірки під час війни, хто за кого голосував, якою мовою розмовляє, який календар підтримує. Влаштувати сварку під час пожежі

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От тільки в нас, українцях, сидить непереборне бажання поділитись самим. Починати розбірки під час війни, хто за кого голосував, якою мовою розмовляє, який календар підтримує. Влаштувати сварку під час пожежі. В нас хата горить, а ми всередині з'ясовуємо хто кому що вчора казав, і хто винен.

Тамуйте в собі накопичену фрустрацію, біль, злість і лють, але не викидайте її на навколишніх — вони рівно такі ж, як і ви, і носять в собі таку ж біль, злість і лють. Наш ворог — відомо де. От на нього і викидайте. Він єдиний заслужив на вашу лють.

А до своїх будьте поблажливі та тямущими, бо вони свої.

Як писала недавно Ірина Цілик: "Тож прошу всіх нас – обережніше, тихіше, добріше, будь ласка".

Джерело

Про автора: Володимир Гевко, маркетолог, блогер

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