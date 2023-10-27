Про масштаби тортур в Бердянській катівні ми дізнаємося лише після деокупації, - заступник голови райради Дудукалов
Заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов заявив, що про масштаби тортур в Бердянській катівні Україна дізнається лише після деокупації
Про це стало відомо з етеру телеканалу "Еспресо".
"У Бердянську поліцейські підрозділи, підрозділи росгвардії й ФСБ, загалом - їх величезна кількість у співвідношенні до місцевого населення. Є така статистика: скільки поліцейських на кількість населення. Сьогодні ця статистика в Бердянську не працює, тому що більше тих, хто зі зброю, аніж тих, хто без", - зазначив Дудукалов.
Він додав, що в спецслужб один із функціоналів - це робота на території виправної колонії №77, яка є катівнею і там знаходяться в різні моменти сотні ув'язнених осіб.
"Тому в них є окремі завдання, їм там є, чим займатися, вони з перших днів окупації там мешкають, люди, які виходять з полону знають їх в обличчя, знають їхні позивні, знають прекрасно, чим вони там займаються - це терористичні, нелюдські злочини. На превеликий жаль, ми тільки після деокупації будемо знати про масштаби того, що вони там робили. Але люди кажуть, що тортури й те, що в них є в тюрмі - вибудувано дуже професійно", - наголосив він.
- У понеділок, 23 жовтня, у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області українські партизани підірвали автівку, в якій перебували 4 представники російської ФСБ.
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