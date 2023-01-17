Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Погляд Про мир у всьому світі та зовнішнє управління
OPINION

Про мир у всьому світі та зовнішнє управління

Антон Швець
17 січня, 2023 вiвторок
18:09
Погляд Антон Швець

Влада Мексики, яка прогнулася перед наркокартелями, транслює заклики до миру у всьому світі й вимагає зняти цензуру з російських телеканалів

Як ви можете ще пам’ятати, президент Мексики АМЛО (Андрес Мануель Лопес Обрадор. - Ред.) кілька місяців тому закликав до миру в усьому світі, звернувшись до Китаю та РФ. З урахуванням того, що він виступив проти "цензури російських телеканалів", його заяву взяли на щит російські пропагандони.

Я тоді сказав, що АМЛО варто було б не лізти в міжнародні проблеми, а краще забезпечити мир у власній країні, де війни наркокартелів забирають по 20-40 тисяч життів щороку.

Андресу Мануелю Лопесу Обрадору варто було б не лізти в міжнародні проблеми, а краще забезпечити мир у власній країні, де війни наркокартелів забирають по 20-40 тисяч життів щороку

Читайте також: Пригожин мародерствує на Донбасі, як і в Африці

І що ви думали? У Мексиці вкотре затримали одного з фактичних голів картелю Сіналоа Овідіо Гусмана, сина того самого Ель Чапо – Хоакіна Гусмана. Чому вкотре? Тому що його вже затримували у 2019, але спецпризначенці, які його затримували були оточені армією картелю Сіналоа, і тоді керівництво дозволило спецназу відпустити Овідіо. Бо інакше б всі загинули й вся Мексика не могла врятувати своїх спецпризначенців. Фактично влада Мексики прогнулася під ультиматум картелю.

Цього разу влада Мексики готувалася (навіть змінили військову вертикаль у регіоні), тому Овідіо встигли вивезти. Хоча картель Сіналоа розв’язав пряму війну прямо на вулицях столиці провінції. З обстрілом військових гвинтокрилів та транспортних літаків ВПС Мексики. Було заблоковано роботу трьох аеропортів. У підсумку Овідіо, скоріш за все, вивезли у кабіні військового літака і прямо в Мехіко, та завантажили в американський транспортний літак, який вивіз Овідіо до США. Зустрінеться з татком, який вже сидить в американській тюрмі. Я так розумію, екстрадиція відбулася без засідання суду, принаймні очного.

США попередили Мексику, що у випадку якщо Мексика продовжить "боротьбу" з картелями у млявому вигляді, то США анулює чинність договору про відкриту торгівлю з Мексикою

Читайте також: Війна в Україні глобальна за наслідками

Вся операція проведена перед самим візитом Байдена до Мексики. Причина проведення операції така ж, як і причина заяв АМЛО майже пів року тому. США попередили Мексику, що у випадку якщо Мексика продовжить "боротьбу" з картелями у млявому вигляді, то США анулює чинність договору про відкриту торгівлю з Мексикою. Саме цей договір використовують картелі для контрабанди наркотичних речовин, але для мексиканської економіки цей договір є критичним у макроекономічному плані. Саме тому АМЛО прохав про встановлення миру і припинення всіх війн, включно з торговими війнами, але не поталанило.

Прохання АМЛО проігнорували й довелося пакувати Овідіо. Це викликало війну, але в ній Сіналоа не встиг перемогти. Однак картель готується до продовження війни, та попереджає про майбутні атаки на цивільну інфраструктуру.

Нагадаю, що Мексика досить демократична країна. В ній є олігархи, які стали багатими людьми й без наркокартелів. ВВП за ПКС (паритет купівельної спроможності. - Ред.) більша нашої десь в вісім разів щонайменше. І поза тим — війна на вулицях у випадку арешту впливового типа. Справжня війна, армія спокійно викладає відео, як у відповідь на обстріл гвинтокрила, стрілець гатить кудись з косілки. Брррр. Саме кудись, бо бачить він не багато.

І ці люди розповідають нам про мир за будь-яку ціну.

Джерело

Про автора. Антон Швець, український блогер, телеведучий, публіцист та політичний діяч

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Слідкуйте за найважливішими новинами України! Підписуйтесь на нашу facebook-сторінку та телеграм-канал.

Новини
Світ
Росія
Мексика
США
пропаганда
Читайте також:
Дмитро Пєсков
16 січня, 2023 понедiлок
У Путіна відреагували на удар по будинку у Дніпрі і пригрозили наслідками постачання Україні танків
Олександр Усик, Боб Арум та Тайсон Ф'юрі (зліва - направо)
16 січня, 2023 понедiлок
Промоутер розповів про фінансові вимоги Усика в бою проти Ф'юрі
Прикордонники уразили ворожу піхоту під Соледаром
16 січня, 2023 понедiлок
У Соледарі почалася окопна війна, - боєць ЗСУ Барна
Київ
+5°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.93
    Купівля 39.93
    Продаж 40.62
  • EUR
    Купівля 42.13
    Продаж 43.12
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, вiвторок
17 січня
19:21
чвк вагнер
У Росії легалізували ПВК Вагнера, попри заборону на діяльність воєнізованих найманців
19:18
США
США запровадили нові санкції проти режиму Лукашенка - візові обмеження за "участь у підриві демократії"
18:58
авіація ЗСУ
Генштаб: ЗСУ знищили ворожий Су-25 і вразили низку об'єктів, росіяни завдали 4 ракетні та 13 авіаційних ударів
18:52
Віктор Медведчук
Медведчук – "підбитий льотчик", який вже виконав свою функцію та має "уйти в закат", - аналіз статті кума Путіна від ЦПД
18:39
Ексклюзив
Крим
У Криму окупанти розшукують кримських татар, які ухилилися від служби в армії РФ, - член меджлісу Барієв
18:35
путін
Путін вніс законопроєкт про скасування договорів РФ із Радою Європи
18:23
Залужний зустрівся з колегою зі США Марком Міллі
Залужний у Польщі вперше зустрівся зі своїм американським колегою генералом Міллі
17:55
Білорусь, Лукашенко
Розмови про загрозу вторгнення з Білорусі є намаганням відтягнути ЗСУ від фронту, - розвідка
17:48
Президент Швейцарії Алан Берсе
Президент Швейцарії про агресію РФ: "Жорстокий напад на міжнародне право"
17:47
Ексклюзив
Білорусь, війська Білорусі
У Білорусі немає прихованої мобілізації, однак там готові роздавати повістки, - білоруський журналіст Свердлов
17:46
Денис Шмигаль
Шмигаль про наслідки ракетних ударів 14 січня: пошкоджено 1 блок теплової електростанції на сході та 8 блоків ТЕЦ на заході
17:46
У Литві слова прикордонників зі Зміїного назвали фразою року
"Русский военный корабль, иди на...": у Литві обрали фразу 2022 року
17:42
зенітно ракетний комплекс Patriot
Українські військові прибули на базу армії США в Оклахомі для навчання на ЗРК Patriot
17:23
Ракетний удар по багатоповерхівці в Дніпрі
Ракетний удар по багатоповерхівці в Дніпрі: міськрада планує виплатити кожній постраждалій родині по 1 млн грн
17:23
Оновлено
Дніпро
У Дніпрі завершили пошуково-рятувальні роботи: загинуло 45 осіб, з них 6 дітей, 39 людей врятували
17:12
Австрія
Очільник МЗС Австрії закликав "не перегнути палицю" в реагуванні на агресію РФ, у МЗС України запросили його до Дніпра
16:49
Володимир Зеленський
Зеленський обговорив із президентом Німеччини Штайнмаєром необхідність нарощування оборонної підтримки України
16:43
Ексклюзив
танк Challenger 2
ЗСУ ймовірно отримають більше танків Challenger 2, наданням 14 цих машин Британія не обмежиться, - експерт Defense Express Киричевський
16:40
Віктор Янукович
Суд заочно заарештував Януковича у справі про розстріл активістів Революції гідності
16:30
Російська армія обстріляла коледж у звільненому Куп’янську
Російська армія обстріляла коледж у звільненому Куп’янську: будівля майже знищена
16:26
порт "Усть-Дунайськ"
В Україні вперше приватизували морський порт
16:21
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
16:08
Ексклюзив
Слов'янськ
До громади повертаються люди, зараз у Слов'янську та у районі приблизно 50 тисяч мешканців, - голова МВА Лях
16:07
Інтерсіті
До кінця року у всіх поїздах Інтерсіті буде доступний Wi-Fi на базі технології Starlink, - Укрзалізниця
16:05
OPINION
Григорій Маленко
Якщо ви травмовані радянською освітою — це ваша особиста справа
15:58
Андрій Єрмак
Зарплата Єрмака та його заступників за 2022 рік вища, ніж у Зеленського, - Главком
15:52
обстріл
Росіяни обстріляли підприємство критичної інфраструктури в Херсоні
15:25
Оновлено
Олексій Арестович
Арестович подав заяву про звільнення з ОП, її задовольнили
14:59
Хосе Мануель Альбарес
В Іспанії заявили, що не розглядають передачу Україні танків Leopard
14:48
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн
Голова Єврокомісії: Ми вводимо проти РФ найсильніші санкції, які занурять її економіку в рецесію на десятиліття
14:39
Михайло Мудрик
Гендиректор "Шахтаря" розповів, як "Челсі" перехопив Мудрика в "Арсеналу"
14:36
Ексклюзив
дрон Shahed-136
"Підготовка до наступного удару": Гуменюк пояснила, чому РФ перестала використовувати іранські дрони
14:29
Ексклюзив
Володимир Путін
Путін зневажає Захід, він вважає його слабким, - Клімкін
14:26
Єврокомісія
Україна отримала 3 млрд євро від Єврокомісії
14:15
на фото мости з Норвегії
Україна отримала від Норвегії останню партію подарованих у грудні мостів: їх встановлять на деокупованих територіях
14:10
погода мокрий сніг зима
Киян попередили про сильні пориви вітру у столиці завтра
14:07
Віктор Циганков
Циганков перейшов з "Динамо" до іспанського клубу
14:06
Оновлено
Борис Пісторіус
Шольц оголосив про призначення нового міністра оборони Німеччини
14:03
OPINION
Олексій Біловол
Вибір між любов'ю та помстою. Але перший вибір — набагато красномовніший
13:23
на фото: Стефанчук і Мурнієце
До України з візитом прибула міністерка оборони Латвії Інара Мурнієце
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV