Про мир у всьому світі та зовнішнє управління
Влада Мексики, яка прогнулася перед наркокартелями, транслює заклики до миру у всьому світі й вимагає зняти цензуру з російських телеканалів
Як ви можете ще пам’ятати, президент Мексики АМЛО (Андрес Мануель Лопес Обрадор. - Ред.) кілька місяців тому закликав до миру в усьому світі, звернувшись до Китаю та РФ. З урахуванням того, що він виступив проти "цензури російських телеканалів", його заяву взяли на щит російські пропагандони.
Я тоді сказав, що АМЛО варто було б не лізти в міжнародні проблеми, а краще забезпечити мир у власній країні, де війни наркокартелів забирають по 20-40 тисяч життів щороку.
Андресу Мануелю Лопесу Обрадору варто було б не лізти в міжнародні проблеми, а краще забезпечити мир у власній країні, де війни наркокартелів забирають по 20-40 тисяч життів щороку
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І що ви думали? У Мексиці вкотре затримали одного з фактичних голів картелю Сіналоа Овідіо Гусмана, сина того самого Ель Чапо – Хоакіна Гусмана. Чому вкотре? Тому що його вже затримували у 2019, але спецпризначенці, які його затримували були оточені армією картелю Сіналоа, і тоді керівництво дозволило спецназу відпустити Овідіо. Бо інакше б всі загинули й вся Мексика не могла врятувати своїх спецпризначенців. Фактично влада Мексики прогнулася під ультиматум картелю.
Цього разу влада Мексики готувалася (навіть змінили військову вертикаль у регіоні), тому Овідіо встигли вивезти. Хоча картель Сіналоа розв’язав пряму війну прямо на вулицях столиці провінції. З обстрілом військових гвинтокрилів та транспортних літаків ВПС Мексики. Було заблоковано роботу трьох аеропортів. У підсумку Овідіо, скоріш за все, вивезли у кабіні військового літака і прямо в Мехіко, та завантажили в американський транспортний літак, який вивіз Овідіо до США. Зустрінеться з татком, який вже сидить в американській тюрмі. Я так розумію, екстрадиція відбулася без засідання суду, принаймні очного.
США попередили Мексику, що у випадку якщо Мексика продовжить "боротьбу" з картелями у млявому вигляді, то США анулює чинність договору про відкриту торгівлю з Мексикою
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Вся операція проведена перед самим візитом Байдена до Мексики. Причина проведення операції така ж, як і причина заяв АМЛО майже пів року тому. США попередили Мексику, що у випадку якщо Мексика продовжить "боротьбу" з картелями у млявому вигляді, то США анулює чинність договору про відкриту торгівлю з Мексикою. Саме цей договір використовують картелі для контрабанди наркотичних речовин, але для мексиканської економіки цей договір є критичним у макроекономічному плані. Саме тому АМЛО прохав про встановлення миру і припинення всіх війн, включно з торговими війнами, але не поталанило.
Прохання АМЛО проігнорували й довелося пакувати Овідіо. Це викликало війну, але в ній Сіналоа не встиг перемогти. Однак картель готується до продовження війни, та попереджає про майбутні атаки на цивільну інфраструктуру.
Нагадаю, що Мексика досить демократична країна. В ній є олігархи, які стали багатими людьми й без наркокартелів. ВВП за ПКС (паритет купівельної спроможності. - Ред.) більша нашої десь в вісім разів щонайменше. І поза тим — війна на вулицях у випадку арешту впливового типа. Справжня війна, армія спокійно викладає відео, як у відповідь на обстріл гвинтокрила, стрілець гатить кудись з косілки. Брррр. Саме кудись, бо бачить він не багато.
І ці люди розповідають нам про мир за будь-яку ціну.
Про автора. Антон Швець, український блогер, телеведучий, публіцист та політичний діяч
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