Проте ворогом українців вважаю діяльність Російської церкви в Україні, а не неприпустимі помилки очільника Католицької церкви.

Врешті, Папу обирають єпископи, а не вся церква. І вони теж можуть помилятися. Як і обраний Папа. Більшість католиків світу підтримують українців. Польський католик Дуда й американський католик Байден - наші найбільші прихильники серед світових політиків. Литовці теж католики. Саме Литва підтримує Україну щиро і віддано.

Українські католики від Митрополита Андрія Шептицького і до Блаженнішого Любомира Гузара були справжніми будівничими нашої державності. Вірні й священники УГКЦ і сьогодні - захищають Україну.

Після Другої світової війни тисячі єпископів, священників і вірних УГКЦ були вислані у Сибір і знищені за збереження віри й любов до України. Серед них і мої родичі, як і родичі багатьох галичан.

Ототожнювати церкву і її очільника можна лише у харизматичних сектах і контрольованих владою організаціях. Кирил Гундяєв є ставлеником ФСБ у тоталітарній державі, яка з нами воює, а його єпископи в Україні повторюють його маячню, сприяють його діяльності та стверджують що українців не існує.

Католицькі єпископи навпаки їдуть на фронт, як Владика Степан Сус і організовують найбільшу підтримку для України у США, як Владика Борис Гудзяк. Блаженніший Святослав відверто засуджує у заяві вислови Папи Франциска. Він зокрема сказав:

"Як Церква, ми хочемо заявити, що в контексті агресії Росії проти України подібні висловлювання надихають неоколоніальні амбіції країни-агресора, хоча мали б категорично засуджувати такий спосіб "бути росіянами". З метою уникнення будь-яких маніпуляцій щодо намірів, контексту та висловлювань, присвоєних Святішому Отцеві, ми очікуємо від Святого Престолу пояснення цієї ситуації. Українська Греко-Католицька Церква разом з усіма громадянами нашої держави засуджує ідеологію "русского міра" та весь кримінальний спосіб "бути росіянами". Сподіваємося, Святіший Отець почує наш голос."

"Я тепер ніколи не буду католиком"- пише відомий і шановний журналіст. Але це помилка. Це все одно, що написати: я тепер не хочу бути українцем, бо мені не подобається Зеленський (або Порошенко при минулій владі), чи - усі американці негідники, бо негідник Трамп. Більшість українців боронять свою державу, більшість католиків світу підтримують Україну. А от більшість росіян навпаки хочуть Україну знищити й намагаються це зробити.

Папа Іван Павло другий своїми зусиллями доклався до демократичних змін у Польщі, а згодом і до падіння Берлінського муру і СРСР. А Папа Франциск вихваляє російську імперію. Папа Пій Одинадцятий був найбільшим ворогом Гітлера, а Папа Пій Дванадцятий підписував з ним угоди та закривав очі на його злочини. Хоча водночас церква рятувала євреїв і засуджувала комунізм.

Тому ототожнювати спонтанний неприпустимий вислів Папи Франциска з позицією католицької церкви означає одне - повністю підігрувати політиці Путіна. Так робив колись галицький комуністичний публіцист Ярослав Галан, який на замовлення сталінської влади писав антицерковні статті, найвідоміша з яких називалася "Плюю на папу". Галан мав право засуджувати Папу, але справжня його мета полягала у сприянні знищення церкви, яка боронила мрії українців про свою державу. ПЦУ та УГКЦ - українські церкви Київського хрещення і завдання держави з метою захисту національної безпеки все робити для їхнього розвитку, співпраці й спільного майбутнього після нашої Перемоги.