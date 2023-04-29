Дуже дивно, що західні постмодерністи, вміючи застосувати свої критичні інструменти до всього на світі, категорично не вміють їх застосувати до будь-чого, що стосується Росії.

Така сліпа пляма характерна для західних культурних студій, постколоніальних студій, фемінізму, захисту прав людини загалом і прав меншин окремо, список можна продовжити. У всіх цих дуже різних напрямків досліджень та активізму є спільна сліпа пляма. Вони безсилі щось розгледіти на теренах РФ.

Вся російська культура -- одне велике потьомкінське село, блискучий європейський фасад, за яким вікова опричнина

Читайте також: ЦРУ: збереження для Росії статусу кво не передбачається

Ось чому потрібна "деколонізація" західного мислення від російського імперського впливу, сформованого тонким прошарком Пушкіна, Толстоєвського та Большого Театру, під яким темний океан архаїчного варварства. Вся російська культура -- одне велике потьомкінське село, блискучий європейський фасад, за яким вікова опричнина.

Джерело

Про автора. Валерій Пекар, викладач Києво-Могилянської академії

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.